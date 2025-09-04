Strage della funicolare a Lisbona, il contratto di manutenzione scaduto e la dinamica che ha evitato il peggio

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Nuovi dettagli emergono sulla strage della funicolare a Lisbona: sembra infatti che il contratto per garantire manutenzione e sicurezza del mezzo fosse scaduto. L’azienda Carris, tuttavia, ha affermato che un nuovo accordo era stato firmato il 1° settembre. In ogni caso, una tragedia peggiore è stata evitata grazie alle caratteristiche del mezzo, che ha impedito la collisione tra le due cabine.

Incidente della funicolare a Lisbona: il dettaglio sul contratto di manutenzione

Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli legati all’incidente della funicolare avvenuto a Lisbona il 3 settembre. Sebbene sia emersa una dinamica che ha evitato una strage ben peggiore, sembra che al momento della tragedia non fosse attivo alcun contratto per garantire manutenzione e sicurezza del mezzo.

Il quotidiano portoghese Página Um afferma infatti che il contratto era scaduto ad agosto, e l’Elevador da Gloria non era dunque coperto. Il nuovo bando era stato prima pubblicato, ma poi annullato il 14 agosto per questioni legate al budget a disposizione.

I soccorritori lavorano sul luogo della tragedia

Mancava, inoltre, un operatore con incarico formale. Per questo, è stata aperta una commissione parlamentare d’inchiesta.

Le dichiarazioni dell’azienda responsabile

Tuttavia, dopo l’incidente alla funicolare di Lisbona, l’azienda responsabile del servizio, la Carris, ha rilasciato delle dichiarazioni ufficiali, assicurando che la manutenzione non è mai stata interrotta.

L’azienda Carris, in una nota ufficiale, ha inoltre riportato che, a partire dall’1 settembre, era stato firmato un contratto con un’impresa specializzata, alla quale l’incarico era stato conferito con procedura diretta.

Stando a quanto dichiarato dall’azienda, quindi, le regolari operazioni di manutenzione giornaliere, settimanali e straordinarie sono andate avanti senza interruzioni, anche nei giorni precedenti alla strage.

Si attendono ovviamente conferme che arriveranno solamente a seguito delle indagini.

La dinamica che ha evitato una strage ancor più ampia

La strage della Funicolare di Lisbona ha purtroppo causato la morte di 15 persone. Tuttavia, la tragedia avrebbe anche potuto essere di dimensioni più ampie.

Questo grazie al meccanismo di funzionamento delle due cabine: lo ha confermato l’azienda Carris.

Infatti, la carrozza che non è stata interessata dall’incidente si è fermata immediatamente, grazie ad una recinzione di metallo presente sui binari.

Questo dettaglio ha evitato lo scontro con la carrozza precipitata, preservando dunque la vita dei passeggeri della seconda carrozza.