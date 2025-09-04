Strage della funicolare a Lisbona, la testimonianza dell'italiana sopravvissuta e il precedente del 2018

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Tragedia a Lisbona. La storica funicolare Gloria è deragliata e si è schiantata contro un palazzo in Rua da Glória, vicino ad Avenida da Liberdade. Bilancio drammatico: 15 morti e una ventina di feriti, tra cui una donna italiana. La nostra connazionale ha riportato una frattura al braccio. Non è in pericolo di vita ed ha rilasciato delle dichiarazioni a caldo, spiegando che tutto sembrava procedere normalmente quando all’improvviso si è udito un boato.

Lisbona, schianto funicolare: la testimonianza dell’italiana sopravvissuta

“È successo tutto all’improvviso, la funicolare procedeva a una buona velocità, quando abbiamo sentito il boato”. Così la donna italiana ferita coinvolta nel drammatico schianto, come riporta La Repubblica.

Secondo quanto è stato ricostruito dai funzionari dell’ambasciata italiana a Lisbona, a provocare l’incidente sarebbe stata la rottura del cavo che consente al mezzo di salire. Ma i tecnici ipotizzano anche che l’incidente potrebbe essere stato causato da un guasto ai freni.

ANSA Lisbona, i rottami della funicolare dopo lo schianto

Il racconto di Paola Landolfi: “Sono sotto choc”

Un’altra italiana, Paola Landolfi, ha parlato con Il Corriere della Sera. La 52enne è arrivata sul luogo dell’incidente pochi istanti dopo la tragedia. “Siamo sotto choc – ha dichiarato -. Non so se riuscirò a calmare mio figlio”

“Lì c’è l’Hard rock café – ha aggiunto -, volevo portarci mio figlio Giuseppe che ha 13 anni, e sta per iniziare la terza media: lui non poteva mai immaginare di vedere quella scena. Ero pronta a mettermi in fila per prendere la funicolare. Ma appena siamo arrivati al punto di partenza, abbiamo visto arrivare vigili del fuoco, polizia…il mezzo si era appena schiantato sul palazzo. Siamo rimasti bloccati dalle transenne, abbiamo visto che tiravano fuori i corpi dalle lamiere…una scena terribile”.

“Riprenderò la funicolare? No, credo mai più nella mia vita”, ha spiegato la donna.

I soccorsi e le segnalazioni

L’incidente si è verificato mercoledì 3 settembre, alle 18.05 ora locale (le 19.05 in Italia), mentre la funicolare stava percorrendo la discesa dal belvedere di San Pedro de Alcantara verso la piazza Restauradores nel Bairro Alto.

Inizialmente si è temuto che potessero essere rimasti coinvolti anche altri italiani. Sono arrivate diverse segnalazioni per diversi connazionali, per lo più turisti, con i quali le famiglie non riuscivano a mettersi in contatto.

La Protezione civile portoghese non ha diffuso i nomi né delle vittime né dei feriti accompagnati in ospedale per la difficoltà nel gestire e nell’organizzare i soccorsi.

Con il passare delle ore sono arrivate informazioni più dettagliate ed è stato appurato che la sola italiana presente sulla funicolare al momento del dramma era la donna che si è rotta il braccio.

Deragliamento della funicolare Gloria, il bilancio drammatico: 15 morti

15 persone, tra cui il conducente del mezzo, hanno perso la vita; altre 18, tra cui un bambino, sono rimaste ferite. Alcune sono state ricoverate in gravi condizioni.

Tutte le vittime sono state recuperate dalle macerie, ha riferito Tiago Augusto, un funzionario dei servizi di emergenza Inem.

Per esprimere “vicinanza e solidarietà” il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha sentito il collega portoghese Paulo Rangel.

Il precedente

È la seconda volta che la funicolare Elevador da Gloria deraglia. Era già accaduto il 7 maggio 2018, anche se in quel caso il mezzo non si era ribaltato. Allora non ci furono né morti né feriti gravi.

La funicolare è una delle principali attrazioni della capitale portoghese e trasporta oltre tre milioni di persone all’anno. Venne inaugurata il 24 ottobre 1885 grazie al progetto dell’ingegnere portoghese Raoul Mesnier du Ponsard. Nel febbraio 2002 è stata riconosciuta come monumento nazionale.