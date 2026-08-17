Strage di api per un furto di miele a Collepietra, apiario didattico devastato e colonie a rischio

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un furto di miele a Collepietra, frazione a pochi chilometri da Bolzano, ha causato una strage di api. Ignoti hanno devastato un apiario didattico, dando vita a uno scontro tra colonie diverse per impossessarsi delle scorte rimaste esposte, che ha portato alla morte di migliaia di insetti. Le api rimaste, inoltre, difficilmente supereranno l’inverno a causa della scarsità di risorse rimaste a loro disposizione.

Il furto di miele a Collepietra

La vicenda è riportata da Il Dolomiti. Ignoti si sono introdotti nell’apiario didattico che sorge poco sopra Collepietra, frazione nel comune di Cornedo all’Isarco, vicino Bolzano, forzando un tronco cavo che ospitava una colonia.

L’obiettivo, quasi sicuramente, era portare via due favi carichi di miele, ma il gesto ha scatenato una reazione a catena devastante per le api.

La strage di api

Il miele fuoriuscito ha attirato le api delle arnie vicine, dando così vita a quello che gli apicoltori chiamano “saccheggio“, ossia lo scontro tra colonie diverse di api per impossessarsi delle scorte rimaste esposte.

Nella battaglia sono morti migliaia di insetti.

Non solo: sia il miele residuo che le carcasse delle api hanno attirato sul posto anche numerose vespe.

I timori del responsabile dell’apiario per l’inverno

Siegfried Lantschner, proprietario del terreno e responsabile dell’apiario didattico, ha riferito che la colonia di api colpita è rimasta praticamente senza scorte, proprio in piena estate, quando questi insetti trovano più difficilmente nuove fonti di cibo e dovrebbero accumulare le riserve necessarie per superare i mesi più freddi.

Le probabilità che le api sopravvivano all’inverno sono giudicate ormai molto basse.

Lo stesso Lantschner ha spiegato, inoltre, che il miele rubato non sarebbe neanche commestibile, dal momento che la colonia di api era stata recentemente trattata contro l’acaro Varroa e i favi rubati potrebbero contenere residui del trattamento.

Cos’è l’apiario didattico di Collepietra

L’apiario didattico, realizzato da Siegfried Lantschner assieme al Comune di Cornedo, vicino Bolzano, ha una funzione principalmente educativa: la struttura, infatti, ospita visite guidate settimanali pensate soprattutto per i più piccoli, con l’obiettivo di avvicinare i bambini alla conoscenza della vita e dell’organizzazione delle api.

I danni causati dal furto di miele dall’apiario di Collepietra, pertanto, sono molteplici.