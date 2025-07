Strage di bimbi a causa dell'alluvione in Texas, giovane eroe muore per salvare la famiglia: oltre 50 vittime

Sono oltre 50 le vittime dell’alluvione in Texas che il 4 luglio ha spazzato via il centro estivo di Camp Mystic, a ovest di San Antonio. La struttura ospitava 750 bambine, da 7 a 17 anni, per il giorno dell’Indipendenza. Tra i morti si contano almeno 15 bambini oltre alla direttrice dell’Heart O’ the Hills e a un giovane di 27 anni che ha perso la vita nel tentativo di salvare la famiglia intrappolata in casa.

La strage di bambine in Texas

Quando il fiume Guadalupe è esondato, un uragano di fango, con un’onda anomala diventata alta otto metri in 45 minuti, ha colpito in pieno un campeggio di bambine, il camp Mystic di Kerrville a ovest di San Antonio.

Oltre 50 i morti, tra cui 15 bambini, e decine di dispersi.

ANSA

Alluvione in Texas

“Abbiamo ricevuto la notizia che Jane Ragsdale non ce l’ha fatta. Piangiamo la perdita di una donna che ha influenzato innumerevoli vite ed era la definizione stessa di forza e potere”, si legge in una nota del campo estivo che conferma il decesso della direttrice del centro estivo.

A causa dell’esondazione, nella contea di Kerr, ci sono almeno 27 dispersi, tra cui alcune bambine. I soccorritori hanno salvato oltre 850 persone nell’arco di 36 ore, e continuano a lavorare contro il tempo per trovare chi manca ancora all’appello.

Finora sono state tratte in salvo 237 persone, di cui 167 in elicottero. Il campo estivo cristiano per sole ragazze ha aperto i battenti nel 1926 e questa settimana ospitava circa 750 giovani.

Il giovane eroe morto per salvare la famiglia

Tra le vittime non ci sono solo i partecipanti al centro estivo, ma anche alcuni residenti nella zona tra cui Julian Ryan, 27 anni, morto nel tentativo di salvare la sua famiglia.

L’inondazione ha bloccato la famiglia di Julian in una casa mobile a soli 200 metri dal fiume Guadalupe. La fidanzata di Ryan, Tina Wilson, ha raccontato l’atto di coraggio del giovane eroe.

“Julian era preoccupato solo di metterci in salvo, di assicurarsi che i bambini e noi fossimo al sicuro”, ha detto.

Mentre l’acqua saliva, Ryan ha tentato di rompere una finestra per consentire alla fidanzata, ai bambini, alla suocera e ai loro animali di raggiungere il tetto, ma si è ferito gravemente a un braccio, morendo dissanguato prima dell’arrivo dei soccorsi.

La sorella di Julian, Connie Salas, che viveva nella casa accanto, ha ricordato gli ultimi momenti del giovane: “Gli ho chiesto se stava bene, e lui ha risposto: Sì. E tu, stai bene?. Ho urlato che avevo paura, e lui ha detto: Anch’io. Poi non l’ho più sentito”.

I soccorsi in ritardo e i dubbi sui mancati avvisi

Secondo i dati ufficiali riportati da Cbs Austin, le operazioni di salvataggio hanno permesso di trarre in salvo 237 persone, di cui oltre 160 con elicotteri.

Julian però sarebbe rimasto per sette ore senza soccorsi prima che le squadre di emergenza siano riuscite a raggiungerlo.

“Era una persona, qualcuno che ha sacrificato la sua vita per le persone che amava di più”, ha detto la sorella del giovane eroe.

Interpellate sui mancati avvisi di evacuazione, le autorità locali hanno spiegato che la decisione è stata presa per evitare il panico in un’area caratterizzata da numerosi attraversamenti a basso livello, dove spostarsi durante un’inondazione può essere pericoloso.

Le vittime e le testimonianze

Alcuni genitori hanno annunciato sui social la morte delle loro figlie, presenti al campo estivo in Texas.

“Grazie a tutti quelli che hanno pregato per noi. Renee è stata trovata. Il risultato non è quello che volevamo ma i social hanno aiutato i soccorritori a identificarla”, ha scritto su Facebook la famiglia Smajstrla.

Tra le vittime anche Janie Hunt di nove anni. Camp Mystic è un popolare campo del Texas. In passato ci sono state le figlie e le nipoti dell’ex presidente Lyndon Johnson e l’ex First Lady Laura Bush.

“Nessuno di noi era pronto a questo. L’area si era allagata in passato ma mai nulla del genere“, hanno detto i proprietari del ristorante Grape Juice, che si trova sulle sponde del fiume Guadalupe. “L’allarme è scattato venerdì sera ma nessuno immaginava una simile tragedia”, hanno aggiunto.

“Abbiamo una bambina della stessa età di quelle scomparse. È una cosa alla quale non voglio pensare, come devono sentirsi i loro genitori. Penso solo a preparare panini per i soccorritori, senza sosta: se hanno da mangiare, possono salvare altre vite. Non è molto, ma è qualcosa”, hanno assicurato.