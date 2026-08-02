Strage di Bologna, il ricordo di Mattarella: “Il terrorismo neofascista voleva distruggere la democrazia”

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

A 46 anni dalla Strage di Bologna di matrice neofascista del 2 agosto 1980, la città ricorda le 85 vittime col tradizionale corteo. Il Presidente Sergio Mattarella ha evidenziato come l’attentato sia inciso nella storia repubblicana e ha elogiato chi ha lottato contro depistaggi e terrore. Diversi esponenti delle istituzioni hanno poi ribadito l’impegno per la ricerca della piena verità.

Il corteo per il 46° anniversario della Strage di Bologna

A 46 anni di distanza dal devastante attentato del 2 agosto 1980, la città si è raccolta nel tradizionale corteo per commemorare le 85 vittime e gli oltre 200 feriti della Strage di Bologna. La sfilata ha attraversato via Indipendenza partendo da Piazza Nettuno per raggiungere la stazione ferroviaria.

Alla testa del corteo hanno sfilato il sindaco Matteo Lepore, il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni in rappresentanza del Governo e il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, insieme ai familiari dei caduti.

ANSA

“Il 2 agosto 1980 è il giorno più importante della storia della nostra città. È una giornata di morte ma anche nella quale la speranza è iniziata”, ha dichiarato il primo cittadino Lepore durante la cerimonia in Comune.

Le parole del presidente Sergio Mattarella

In occasione della ricorrenza, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio con il quale ha voluto sottolineare la rilevanza storica e civile dell’evento.

“Il segno profondo impresso dalla strage del 2 agosto 1980 alla stazione ferroviaria di Bologna è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani – ha sottolineato Mattarella – il dolore infinito per tante vittime inermi, donne, uomini, bambini; la commozione per lo strazio e i patimenti dei familiari; lo sgomento per la distruzione portata nel centro della vita civile della città e dell’intera nazione”.

Il Capo dello Stato ha chiarito che il ricordo “rilancia l’impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, di giustizia, di democrazia. I valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere”.

Mattarella ha inoltre espresso gratitudine verso i magistrati e gli appartenenti alle istituzioni “che, con il loro lavoro, si sono dimostrati più forti dei tentativi di depistaggio e ai familiari delle vittime per il loro appassionato impegno per la verità”.

Le dichiarazioni delle istituzioni

Nel corso delle commemorazioni diversi esponenti istituzionali hanno rimarcato la matrice eversiva dell’eccidio. Il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni ha ricordato che “un attentato terroristico di matrice neofascista ha squarciato la vita di tante persone, di una città, di una nazione intera”, definendo la data come un patrimonio di memoria di tutto il Paese.

Il tweet del ministro Piantedosi in ricordo della Strage di Bologna

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha richiamato su X “il disegno eversivo di matrice fascista che provò a minare il cuore della nostra democrazia”, mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa ha evidenziato che “la verità giudiziaria ha attribuito con sentenza definitiva alla matrice fascista la responsabilità di questa orribile strage”.

La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha dichiarato a margine: “Non consentiremo che si provi a riscrivere la storia. La storia è fissata nelle sentenze ottenute anche grazie al lavoro dell’Associazione dei familiari e della Procura generale di Bologna”.

Sul palco di Piazza Medaglie d’Oro, il presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime Paolo Lambertini ha infine denunciato le lacune documentali negli archivi di Stato, auspicando il proseguimento delle indagini sui mandanti dell’attentato.