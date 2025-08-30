Strage di Brandizzo, i carabinieri chiedono i documenti ai manifestanti e scoppiano le proteste: "Vergogna"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Attimi di tensione durante la commemorazione delle vittime della strage di Brandizzo (Torino), due anni dopo la tragedia. Durante un presidio di protesta contro le disposizioni di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) sul sistema ferroviario, i carabinieri hanno cominciato a chiedere i documenti ai manifestanti. Immediate le proteste: i dimostranti hanno risposto in coro con la parola “vergogna“.

Chiesti i documenti ai manifestanti

Sabato 30 agosto a Brandizzo (Torino) è stata celebrata la memoria delle vittime della strage avvenuta esattamente due anni fa, nel 2023, quando cinque operai sono stati travolti da un treno in corsa mentre svolgevano il loro lavoro.

Come riporta Ansa prima delle cerimonie ufficiali si è radunato un comitato di protesta contro il modello di manutenzione scelto da Rfi per il sistema ferroviario. In quel momento, però, sono comparsi i carabinieri.

I militari – continua Ansa – hanno iniziato a chiedere i documenti ai dimostranti. In un video è possibile vedere le proteste dei manifestanti, che ricordano ai militari che la giornata è nata “per ricordare cinque operai morti”.

In uno stato di indignazione diffusa, i partecipanti hanno detto: “Vi dovreste vergognare” per poi intonare all’unisono la parola “vergogna”.

La strage di Brandizzo

La strage di Brandizzo, come anticipato, si consumò nella notte del 30 agosto 2023. Alle 23:30 cinque operai, Kevin Laganà (22 anni), Giuseppe Aversa (49), Giuseppe Sorvillo (43), Micheal Zanera (34) e Saverio Giuseppe Lombardo (52) stavano lavorando sui binari della linea regionale Milano-Torino.

Improvvisamente un convoglio della linea Alessandria-Torino transitò a 160 km orari travolgendo i cinque operai che in quel momento stavano lavorando sui binari. Il treno trascinò le vittime per circa 500 metri prima di fermarsi definitivamente. Le indagini della Procura di Ivrea si sono concluse nel luglio 2025 con 24 indagati di cui 21 persone fisiche e 3 società. I reati contestati si aggirano intorno all’ipotesi di omicidio colposo.

Il ricordo del padre di una delle vittime

Nel corso della giornata di commemorazione per le vittime della strage ha preso la parola Massimo Laganà, padre di Kevin Laganà. Quest’ultimo, ricordiamo, registrò e pubblicò sui social un video in cui comunicava con i colleghi poco prima della tragedia.

“Noi non ci fermeremo mai”, ha detto il padre di Kevin, che ha sottolineato: “Se ci sono 21 indagati e il numero è aumentato vuol dire che c’è qualcosa di grosso sotto“. “Vedremo lo schifo che ci sarà sotto la vicenda perché sicuramente lo scopriremo”, ha concluso.