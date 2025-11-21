Strage di Brandizzo, i dialoghi fra Massa e Repaci svelano la dinamica della morte dei 5 operai travolti

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Il video dell’incidente e le conversazioni tra Antonio Massa, caposcorta Rfi, e Vincenza Repaci, dirigente movimento Rfi, la notte della strage di Brandizzo, sono negli atti dell’inchiesta. Le immagini e i dialoghi svelano una diversa verità rispetto a quanto riferito all’epoca agli inquirenti dai due principali indagati e sopravvissuti.

Le telefonate tra Massa e Repaci

Il Tgr Piemonte ha mostrato in esclusiva le immagini e gli audio delle telefonate che hanno preceduto la morte di cinque uomini della Sigifer, travolti da un treno in corsa.

Per due volte i cinque operai della Sigifer scendono sui binari a lavorare a Brandizzo. Per tre volte Antonio Massa, il caposquadra Rfi e tra i principali indagati per la morte dei lavoratori che stava coordinando, contatta la sala operativa di Chivasso per tentare di coordinarsi con Vincenza Repaci, dirigente movimento Rfi.

ANSA

Fiori davanti ai binari in cui gli operai sono stati travolti dal treno alla stazione di Brandizzo

Una prima telefonata avviene alle 23.27 del 30 agosto 2023. Massa chiede a Repaci i prossimi passaggi dei treni. Dalla sala operativa, dopo un rapido consulto, rispondono che l’ultimo treno “dovrebbe passare di qua alle 23.48“. Il caposquadra Rfi ringrazia e chiede: “Poi ti posso chiedere la tecnica?”, intendendo l’autorizzazione a operare su un determinato tratto di binari sospendendo il traffico ferroviario. “Dopo sì, ci sentiamo dopo”, risponde Repaci.

Alle 23.45 Massa attraversa i binari, poco prima che passi il regionale R2044, che viene interpretato dall’uomo come quell’ultimo treno segnalato dalla sala di operativa. Chiama di nuovo Repaci per “chiedere di scrivere la tecnica“, intanto in sottofondo si sente che gli operai stanno già iniziando a svitare bulloni.

I due dipendenti di Rfi tentano di trovare uno slot orario in cui poter intervenire sui binari ma Repaci avvisa Massa: “Tu da che ore a che ore lo vorresti, perché c’è un treno merci indietro”. Il caposquadra Rfi risponde: “A me basta dalle 23.55 alle 2 o 2.30″. Dalla sala operativa la dirigente replica che prova a sentire e gli farà sapere.

Alle 23.47 la sala operativa ricontatta Massa dicendo che il “treno deve passare all’una e mezza, quindi mi dicevano o prima o dopo. Se a te basta un’ora e si può andare bene da mezzanotte all’una…”. Il caposcorta chiede ad Andrea Girardin Gibin, caposquadra di Sigifer e unico altro sopravvissuto alla strage: “Per l’una ce la facciamo Andre? Sennò dopo l’1.30 ce la danno. Prendiamo adesso? Dai, ok, dai ce la facciamo. Ti faccio già la richiesta”.

Quindi Massa fa la richiesta, abbonando i 13 minuti fino alla mezzanotte: “Faccio dal 31 agosto dai. Dalle 00.01…”, poi c’è una pausa in cui si sente il trapano lavorare diverse volte. Poi riprende: “Te lo chiedo fino all’1.30 dai, appena finisco ti riattivo subito”.

Il passaggio del treno mentre gli operai lavorano

Mentre Massa e Repaci si stanno ancora accordando sulla tecnica, con la dirigente che chiede “per necessità… Cosa mettiamo?”, alle spalle degli operai arriva il treno a tutta velocità, ripreso dalle telecamere.

A quel punto Massa urla:”Oh! Oh!”. Dopo attimi di silenzio il caposcorta esclama: “Porca puttana questi ragazzi…”, intanto il telefono della sala operativa squilla: “C…o, gli ho detto aspettate, c…o”.

Repaci chiede se è tutto a posto, la risposta è: “No, non tutto a posto. C’è sto treno che è passato. Non pensavo ci fossero più treni, ha preso le persone. Ha investito, cazzo. Chiamate la Polfer, chiamate tutto porta puttana”.

La dirigente dice: “Chiamiamo però… Ok, chiamiamo”. E lui risponde: “Ma scusa non era l’ultimo treno quello che doveva passare…?”. Dalla sala operativa lo interrompono: “No non era l’ultimo, c’era ancora un invio delle 23.50, te lo avevamo detto. Non avevi ancora neanche l’interruzione”. “Madonna mia, cazzarola. Ma io a loro ho detto di stare fuori. Porca vacca, minchia qua ci hanno perso la vita, cazzarola”, solo le ultime parole di Massa.

Le dichiarazioni del 2023

I dialoghi tra Massa e Repaci rivelano che c’è stata una certa confusione nelle comunicazioni, ma anche delle discrepanze rispetto a quanto riferito da Massa nel 2023.

Il primo settembre, il giorno dopo la strage di Brandizzo, al telefono con lo zio ha detto: “Questi sono partiti… Che cacchio ne so. Si sono messi lì, mentre io scrivevo questi qua sono partiti. Pensavano…che forse erano già interrotti i binari, non lo so. Senza l’autorizzazione e niente”. Massa poi ha raccontato cosa ha dichiarato al magistrato subito dopo l’incidente: “Ho detto: io lavoro, per lavorare devono avere il mio mandato scritto. E non l’ho fatto né scritto né verbale…”.

Le immagini registrate nel video, invece, lo mostrano sulla scena dell’incidente e che mentre è al telefono con Repaci per concordare l’orario di inizio dell’interruzione, gli operai sono già al lavoro sui binari.

Il 23 ottobre 2023, quasi due mesi dopo l’incidente ferroviario, il caposquadra di Sigifer, Andrea Girardin Gibin, parla davanti ai magistrati della procura di Ivrea dopo aver visto le immagini e gli audio della stazione fino al passaggio del treno Milano-Torino delle 23.46 .

“A detta di Massa quello doveva essere l’ultimo treno. Passato quel convoglio, i ragazzi si sono messi sui binari e hanno iniziato a portare l’attrezzatura. Massa era al telefono, chiusa la comunicazione mi ha detto che avevamo un’ora e mezza di tempo per fare il lavoro. Per me era sufficiente. Eravamo due saldatori: Zanera e io: avremmo fatto due saldature in contemporanea. Io dico che va bene e a quel punto Massa dice che possiamo cominciare”, ha detto il caposquadra.

Secondo gli avvocati difensori di Massa, Maria Grazia Cavallo e Antonio Borello, “dagli audio è possibile comprendere come nella telefonata precedente a quella della richiesta di interruzione fossero state date ad Antonio Massa informazioni confondenti. Le parole riportate nell’ultima telefonata, non sono dette oggi a discolpa, non saranno dette un domani al processo, ma vennero pronunciate fin da allora, nel pieno del dramma umano che lo accompagnerà per sempre”.