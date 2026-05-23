Strage di Capaci, il video d'archivio dei vigili del fuoco che furono i primi a intervenire
Ricordiamo il sacrificio dei Vigili del Fuoco e delle vittime della strage di Capaci, 34 anni dopo
Trentaquattro anni fa il boato che squarciò Capaci lungo l’autostrada A29 segnò uno degli attentati più drammatici della storia italiana. Tra fumo e macerie, i Vigili del Fuoco furono tra i primi a intervenire sul luogo dell’esplosione, impegnati nelle operazioni di soccorso. Attraverso le immagini d’archivio del centro documentazione del Corpo nazionale, viene oggi rinnovato il ricordo del sacrificio del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, vittime della strage di Capaci. Un ricordo che continua a rappresentare una ferita e una memoria collettiva per il Paese.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.