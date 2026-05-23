Strage di Capaci, Matteo Piantedosi e Vittorio Pisani depongono una corona d'alloro per le vittime: il video
Commemorazione della strage di Capaci: Piantedosi e Pisani onorano le vittime con una corona d'alloro
Sono trascorsi esattamente 34 anni dalla strage di Capaci, che ha segnato in maniera indelebile la storia della Repubblica e la coscienza collettiva del Paese. In occasione dell’anniversario odierno, la polizia di Stato di Palermo è impegnata in una serie di iniziative commemorative. Le immagini della deposizione della corona d’alloro in corrispondenza della lapide dedicata alle vittime della strage mafiosa, presso la storica sede del reparto scorte, all’interno della caserma Pietro Lungaro a Palermo. Le immagini mostrano la cerimonia con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il capo della polizia Vittorio Pisani.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.