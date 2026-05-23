Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sono trascorsi esattamente 34 anni dalla strage di Capaci, che ha segnato in maniera indelebile la storia della Repubblica e la coscienza collettiva del Paese. In occasione dell’anniversario odierno, la polizia di Stato di Palermo è impegnata in una serie di iniziative commemorative. Le immagini della deposizione della corona d’alloro in corrispondenza della lapide dedicata alle vittime della strage mafiosa, presso la storica sede del reparto scorte, all’interno della caserma Pietro Lungaro a Palermo. Le immagini mostrano la cerimonia con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il capo della polizia Vittorio Pisani.