Strage di Corinaldo, Andrea Cavallari in fuga da 14 giorni potrebbe essere in Ucraina: è il Paese della madre

Andrea Cavallari è fuggito da 14 giorni: dopo la sua festa di laurea il 26enne, che stava scontando 11 anni e 10 mesi in carcere per la strage di Corinaldo, ha fatto perdere le sue tracce. Secondo una delle ipotesi degli investigatori, potrebbe essere scappato in Ucraina, il Paese d’origine della madre. Ma il patrigno è ancora convinto che il fuggitivo si trovi in Sud America.

Andrea Cavallari, l’autore della strage di Corinaldo in fuga dopo la laurea

Sono passate due settimane da quando Andrea Cavallari, che stava scontando in carcere una condanna 11 anni e 10 mesi per la strage di Corinaldo, ha fatto perdere le sue tracce.

La fuga è avvenuta lo scorso 3 luglio, intorno alle ore 15: Cavallari aveva ottenuto un permesso speciale per discutere la sua tesi sul diritto del lavoro. Dopo aver conseguito la laurea in Scienze giuridiche con una votazione di 92 su 110, Cavallari ha lasciato l’Università di Bologna per festeggiare con un pranzo in famiglia.

Nella tragedia alla Lanterna Azzurra persero la vita 5 adolescenti e una 39enne che aveva accompagnato la figlia al concerto di Sfera Ebbasta

Tuttavia, poco dopo si è dato alla fuga: intorno alle 15 è stato raggiunto da due amici di cui non si conoscono le generalità. Si è poi allontanato dal ristorante dove si trovava col pretesto di vedere la fidanzata.

L’ipotesi della fuga in Ucraina

Stando alle ipotesi degli investigatori, la fuga di Andrea Cavallari non è stata un caso: il 26enne avrebbe pianificato tutto, laurea inclusa, per crearsi l’occasione propizia per scappare.

Lo confermano, stando a quanto riportato da Il Corriere, anche alcune fonti interne al carcere della Dozza, dove Cavallari stava scontando la sua pena per omicidio preterintenzionale.

Tra le varie ipotesi, sta prendendo piede quella della fuga in Ucraina: si tratta in effetti del Paese della madre. Il giovane, tra gli autori della strage di Corinaldo, potrebbe quindi aver deciso di nascondersi lì.

La teoria del patrigno: “È in Sud America”

C’è però una seconda ipotesi, di cui Marco Montanari, il patrigno di Andrea Cavallari, è fermamente convinto.

Secondo Montanari, il 26enne sarebbe fuggito in Sud America. “Se uno vuole sparire completamente, va lì”, ha detto l’uomo nel corso di una recente intervista rilasciata a Pomeriggio Cinque News.

L’uomo ha anche escluso l’ipotesi che il giovane condannato per la strage di Corinaldo possa trovarsi nell’Europa dell’Est, dato che Cavallari non conoscerebbe quelle zone.