Strage di Corinaldo, diffusa la foto segnaletica di Andrea Cavallari: rintracciata anche l'ex fidanzata

Ancora senza esito la caccia ad Andrea Cavallari, il 26enne di Bomporto, in provincia di Modena, condannato in via definitiva per la strage di Corinaldo. Il giovane è evaso dopo aver ottenuto un permesso premio per discutere la tesi di laurea all’Università di Bologna. Le autorità hanno diffuso la foto segnaletica di Cavallari e hanno anche rintracciato la sua ex fidanzata.

La fuga di Andrea Cavallari

Andrea Cavallari deve scontare 11 anni e 10 mesi per la strage di Corinaldo. Le indagini sulla fuga sono affidate al Nucleo investigativo della polizia penitenziaria dell’Emilia-Romagna e delle Marche e coordinate dalla Procura di Bologna.

Gli investigatori non escludono che Andrea Cavallari possa aver già lasciato l’Italia, con destinazione l’Europa dell’Est.



Rintracciata l’ex fidanzata

Intanto è stata rintracciata anche l’ex fidanzata di Cavallari, una 25enne modenese che, in un primo momento, si era ipotizzato potesse aver avuto un ruolo nella fuga.

La giovane è risultata del tutto estranea ai fatti: secondo gli accertamenti si trovava regolarmente al lavoro nel territorio modenese e non avrebbe avuto contatti con Andrea Cavallari. La ragazza non avrebbe mai fatto visita al detenuto in carcere, né era presente alla cerimonia di laurea o al successivo pranzo con i familiari.

Si ipotizza l’aiuto di complici

La ricostruzione di quella giornata fornisce i contorni di una fuga potenzialmente pianificata nei dettagli. Cavallari aveva lasciato il carcere della Dozza alle 7:30 del mattino, con un permesso che gli concedeva libertà fino alle 18:00.

Dopo aver discusso la tesi a Palazzo Malvezzi e aver celebrato il traguardo con i familiari in un ristorante del centro storico di Bologna, si sarebbe allontanato con la scusa di incontrare una presunta fidanzata, mai identificata. Da quel momento, di lui si sono perse le tracce.

Gli inquirenti non escludono che la fuga sia stata pianificata anche con l’aiuto di terzi. Il sostituto procuratore Andrea De Feis ha aperto un fascicolo per favoreggiamento, al momento a carico di ignoti. Gli investigatori stanno approfondendo i contatti del detenuto, sia con altri carcerati sia con persone all’esterno, incluse quelle in ambito familiare.

La strage di Corinaldo

Cavallari era uno dei membri della cosiddetta “banda dello spray“, responsabile della tragedia che nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018 costò la vita a cinque adolescenti e a una madre di 39 anni durante un concerto nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, nelle Marche.

I componenti del gruppo, secondo quanto accertato, usavano spray al peperoncino per creare il panico nelle discoteche e derubare i presenti nella calca. Proprio questo modus operandi ha causato la tragedia.