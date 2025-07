Strage di Corinaldo, il video di Andrea Cavallari estradato in Italia: era fuggito in Spagna dopo la laurea

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Andrea Cavallari è tornato in Italia. Dopo due settimane di latitanza, il 26enne condannato per la strage di Corinaldo è stato estradato dalla Spagna e rientrato il 30 luglio nel nostro Paese. Era fuggito lo scorso 3 luglio, approfittando di un permesso premio concesso per la discussione della sua tesi di laurea e aveva fatto perdere le proprie tracce. La cattura è avvenuta a Barcellona, il 17 luglio, grazie a una complessa operazione di cooperazione internazionale.

Strage di Corinaldo, il video di Andrea Cavallari in Italia

Come si vede in un video dell’ANSA, Cavallari è stato scortato da personale del FAST Italia e del Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria ed è atterrato all’aeroporto di Fiumicino a bordo di un volo di linea.

In seguito è stato trasferito nel carcere di Civitavecchia, in attesa di ulteriori disposizioni.

I carabinieri davanti alla discoteca Lanterna Azzurra dove è avvenuta la strage di Corinaldo

Cavallari è uno dei giovani coinvolti nella vicenda giudiziaria legata alla strage di Corinaldo, la tragedia avvenuta nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018 nella discoteca Lanterna Azzurra.

Durante un concerto del trapper Sfera Ebbasta, l’uso di spray urticante provocò il panico e la calca: morirono sei persone, tra cui cinque adolescenti e una madre.

La fuga dopo la laurea

Tutto è cominciato il 3 luglio. Detenuto nella casa circondariale della Dozza di Bologna, Cavallari ha usufruito di un permesso orario per motivi di studio. Doveva discutere la tesi. Non è mai rientrato in carcere.

A quel punto, la Procura Generale di Ancona, competente sul caso Corinaldo, ha immediatamente attivato le procedure per un mandato di arresto europeo, trasmesso attraverso la divisione S.I.Re.N.E. dello S.C.I.P., la struttura specializzata nella cooperazione internazionale.

L’arresto a Barcellona

La ricerca si è trasformata rapidamente in un’indagine su scala continentale. Grazie a una sinergia tra Polizia Penitenziaria, Carabinieri, e la rete ENFAST (European Network of Fugitive Active Search Teams), è stato possibile risalire agli spostamenti del latitante.

Decisivo il monitoraggio di utenze telefoniche e carte prepagate, che hanno permesso di localizzarlo in Spagna.

Il 16 luglio è arrivata la svolta: Cavallari è stato individuato a Barcellona.

Il giorno dopo, nei pressi dell’ingresso dell’hotel dove soggiornava, è stato arrestato dagli agenti della Policía Nacional – UDYCO, l’unità spagnola contro droga e crimine organizzato. Non ha opposto resistenza.