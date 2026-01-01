Strage di Crans Montana, ci sono italiani ricoverati e dispersi dopo l'esplosione del bar a Capodanno

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Ci sono anche italiani coinvolti nella strage di Crans Montana, dove, nella notte di Capodanno, si è verificata un’esplosione che ha portato alla morte di almeno 47 persone e al ferimento di circa cento tra quanti stavano festeggiando l’arrivo del 2026. A confermarlo è stato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani: “Più di una dozzina di connazionali è in ospedale e altrettanti sono i dispersi”, ha detto.

Strage di Crans Montana, ci sono anche italiani coinvolti

È in continuo aggiornamento il bollettino dalla Svizzera dove, a Crans Montana, prima un incendio e poi diversi scoppi hanno portato a una vera e propria strage nella notte di Capodanno. Secondo i media svizzeri, sono almeno 47 quanti non sarebbero sopravvissuti all’incendio divampato nel bar dov’era in corso una festa. Lo scrive il quotidiano svizzero Blick.

Tra questi c’erano anche degli italiani. Secondo il ministro Tajani, “12-15 si trovano ora in ospedale e altrettanti sono dispersi”.

ANSA

I soccorsi dopo la tragedia

La conferma di Tajani

Si aggrava di ora in ora il bilancio dell’esplosione nel bar Le Constellation nella località sciistica svizzera di Crans Montana. Oltre ad almeno 47 morti – ma tra le vittime ce ne sono tante che ancora non sono state riconosciute a causa delle gravi ustioni – ci sarebbero almeno cento feriti.

Parlando a Retequattro, il vicepremier ha spiegato come ci siano “12-15 italiani che si trovano ora in ospedale e altrettanti che sono dispersi. L’ospedale Niguarda sta per accogliere tre ustionati gravi dalla Svizzera, stanno decollando elicotteri dalla Lombardia per andare a prenderli, perché purtroppo ci sono così tanti feriti che anche gli ospedali svizzeri faticano. La situazione è caotica, mi auguro non ci siano vittime ma non possiamo escludere nulla”. Ha aggiunto poi che si recherà a breve sul posto “per stare vicino ai nostri connazionali”. In precedenza, aveva parlato anche l’ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado a RaiNews24: “Ci una quarantina di connazionali che non hanno notizie dei loro familiari, ma ancora non si può parlare di dispersi”.

Sentito anche da SkyTg24, il ministro degli esteri ha aggiunto: “Qualcuno dei nostri connazionali è in rianimazione, qualcun altro no, la situazione è molto concitata perché gli ustionati vengono trasportati in diversi ospedali e molti non sono facilmente identificabili. Alcuni non hanno documenti e altri hanno perso conoscenza, la ricerca è complicata“. Tante le testimonianze di persone che si trovano a Crans Montana e lì si trovavano anche al momento dello scoppio. Parlando alla Rai, una donna di Milano ha confermato come in tanti siano dispersi. “Molti sono stati smistati nei vari ospedali, sia di Ginevra che di Losanna, perché ci sono 100 feriti. Però alcuni ragazzini non si trovano. La città è proprio sospesa, ho visto chi camminava piangendo“, ha raccontato.

La vicinanza delle autorità

Unanime il cordoglio delle autorità. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha mandato un messaggio al presidente svizzero Guy Parmelin. “Ho appreso con profonda tristezza la notizia dell’esplosione nella località sciistica di Crans-Montana e delle sue tragiche conseguenze. Rivolgo un commosso pensiero alle famiglie delle numerose vittime e il sincero augurio di pronto ristabilimento ai feriti. In questa triste circostanza, desidero far giungere a Lei, signor Presidente, le espressioni di profondo cordoglio e della partecipe vicinanza della Repubblica Italiana e mie personali”, ha scritto.

Gli ha fatto eco la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha espresso le sue condoglianze per l’incendio. “La premier segue con attenzione l’evolversi della situazione, mantenendosi in stretto contatto con il Vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, al fine di assumere tutte le informazioni sull’accaduto e sul possibile coinvolgimento di connazionali. Ringrazia le risorse della Protezione civile già operative ed esprime la propria vicinanza ai familiari delle vittime, ai feriti, alle istituzioni e al popolo elvetici”, si legge.

La Farnesina ha comunicato che per fornire assistenza ai parenti delle vittime dell’esplosione, oltre alla unità con funzionari dell’Unità di Crisi e dell’Unità tutela degli italiani all’estero a Roma, nella cittadina svizzera è operativo un punto di raccolta per i familiari nel centro congressi ‘le Regent’, mentre la polizia cantonale svizzera ha allestito una help line che risponde al numero +41848112117 ed è contattabile anche dall’Italia.