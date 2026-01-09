Strage di Crans-Montana, Comune a rischio default e giustizia incerta: risarcimenti miliardari e indagini soft

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

La strage provocata dall’incendio avvenuto a Capodanno nel locale “Le Constellation” potrebbe mettere finanziariamente in ginocchio il Comune svizzero di Crans-Montana. La posizione dell’amministrazione della località elvetica è diventata “critica” dopo che il sindaco ha ammesso che il bar in cui si è verificata la carneficina non è stato controllato negli ultimi 5 anni, dal 2020 al 2025. Un’informazione che ha fatto sì che i legali delle vittime abbiano iniziato a muoversi per ottenere risarcimenti milionari dall’ente pubblico.

Crans-Montana, il Comune potrebbe andare in default a causa dei risarcimenti

Il quotidiano svizzero 24heures ha analizzato la situazione, spiegando che l’ammissione di colpa della municipalità sull’assenza di ispezioni di sicurezza nell’ultimo quinquennio potrebbe avere conseguenze finanziarie pesantissime sulle casse comunali.

Ora è stata legalmente configurata un’omissione di vigilanza sistematica. In altre parole, all’amministrazione potrebbero essere attribuite pesanti responsabilità in riferimento alla strage.

Secondo le proiezioni della testata 24heures, i risarcimenti per danni morali, biologici e patrimoniali che il comune potrebbe ritrovarsi a dover erogare alle famiglie delle vittime potrebbero raggiungere cifre astronomiche che oltrepassano di molto le coperture assicurative standard dell’amministrazione.

A quanto potrebbero ammontare gli indennizzi

Gli indennizzi potrebbero essere di decine, se non centinaia di milioni di franchi, vale a dire un importo insostenibile per una piccola località come Crans-Montana, che deve affrontare una minaccia concreta per quanto riguarda la garanzia di continuità dei servizi pubblici essenziali.

Il rischio di un “default” tecnico del Comune, secondo gli analisti, non è un’ipotesi così remota. Se l’ente dovrà sborsare milioni di euro, si ritroverebbe con le casse prosciugate. Dovrebbe prendere decisioni drastiche come l’alienazione del patrimonio pubblico o un aumento fuori logica della pressione fiscale locale.

L’ex procuratrice: “Inchiesta partita con modalità soft”

Altro argomento caldo relativo ai fatti di Crans-Montana è quello legato al procedere delle indagini. Rosa Cappa, ex procuratrice federale della Confederazione elvetica, è stata raggiunta da Il Sole 24 Ore (prima degli arresti dei coniugi Moretti) e ha tuonato: “Un fatto di una gravità inaudita, inconcepibile. Tutte quelle giovanissime vittime, centinaia di feriti, inaccettabile. Eppure l’inchiesta per l’accertamento delle responsabilità è partita in modalità soft”.

“Tante conferenze stampa, pochi atti tempestivi. Nessun arresto, nessun sequestro di atti – ha aggiunto Cappa -. Davvero non capisco perché la procuratrice non abbia chiesto la detenzione preventiva, sapendo che comunque c’è un controllo giurisdizionale sulla sua richiesta. Dovrebbe lasciare al giudice dei provvedimenti coercitivi la valutazione sulla necessità o meno della detenzione, invece di escluderla a priori”.

Cappa ha anche ricordato che i presupposti per le misure cautelari in Svizzera sono gli stessi del Codice di procedura italiano. Ha quindi sottolineato che, “oltre ai gravi indizi della commissione di un reato, c’è il serio pericolo che l’indiziato si dia alla fuga o che influenzi persone o inquini mezzi di prova compromettendo l’accertamento della verità o reiteri il reato”.

“In questo caso, dalle informazioni emerse finora, a mio avviso i presupposti ci sono”, ha proseguito l’ex procuratrice. E ancora: “C’è un capitolo dei controlli che spettavano agli addetti del Comune alla sicurezza e che non sono stati effettuati con la dovuta frequenza ed, evidentemente, diligenza”.

“Certo che esiste il dolo eventuale e, con gli elementi che sono emersi, io avrei aperto l’indagine per reati intenzionali“, ha concluso.

Jacques e Jessica Moretti arrestati

Jacques Moretti, titolare del bar “Le Constellation”, è stato arrestato dopo la strage di Capodanno: è stato posto in stato di fermo dopo il lungo interrogatorio iniziato alle 8 di venerdì 9 gennaio a Sion. La moglie Jessica Moretti, invece, è stata sottoposta alla misura dei domiciliari con braccialetto elettronico.