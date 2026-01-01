Strage di Crans Montana, cos’è successo nel bar dal flashover all’uscita: cause e dinamica della tragedia

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Cos’è successo nel bar Le Constellation a Crans Montana? Un’esplosione nel locale della nota meta sciistica svizzera ha dato vita a una vera e propria strage con oltre 40 morti e 115 feriti, lì riuniti per festeggiare durante la notte di Capodanno. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe partito da un incendio nel seminterrato e sarebbe poi divampato a causa di un “flashover”.

Strage di Crans Montana, cos’è successo

Iniziano a trapelare le prime ricostruzioni dopo quanto accaduto nella notte di Capodanno a Crans Montana dove hanno perso la vita oltre 40 giovani – secondo alcune fonti sarebbero 47 – e dove sarebbero rimaste ferite circa 115 persone.

Gli inquirenti sono al lavoro per capire cosa abbia portato all’incendio che ha dato il là a diverse esplosioni, verificatesi intorno alle 1:30, fatali per numerosi ragazzi che stavano festeggiando l’arrivo del 2026.

La dinamica della tragedia in Svizzera

A fare chiarezza sull’accaduto è il consigliere di Stato Stéphane Ganzer alla tv svizzera. Secondo la sua spiegazione, un incendio si sarebbe propagato velocemente all’interno del locale seminterrato provocando esplosioni e altri incendi. Quali le cause del disastro? Tra indagini e testimonianze, le forze dell’ordine stanno provando a ricostruire gli avvenimenti nel bar, oltre che aiutando nel riconoscimento delle tante vittime.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite dal seminterrato e passate quindi velocemente al piano terra del locale, intrappolando le persone. Tante le ipotesi fatte in queste ore: dai fuochi d’artificio e petardi fatti esplodere all’interno del locale, fino alle candeline accese sulle bottiglie di champagne. Per ora gli inquirenti non si sono ancora sbilanciati sulla pista che ritengono più probabile. Al vaglio anche le misure di sicurezza presenti nel locale e i materiali usati nella recente ristrutturazione: potrebbe esserci stata qualche falla nei sistemi antincendio e nelle vie d’uscite. Alcuni testimoni hanno parlato di una sola porta per uscire e, per di più, molto stretta.

Esclusa fin da subito la pista dell’attentato, com’è stato confermato dalla polizia che non ha mai trattato l’incidente come un attentato terroristico.

Il flashover e le testimonianze

Secondo le autorità cantonali, dentro il locale di Crans Montana si sarebbe verificato il cosiddetto “flashover”. Si tratta del fenomeno per cui il fuoco “si propaga all’improvviso e con violenza in ambienti chiusi provocando una o più esplosioni”. Di fatti, le fiamme dell’incendio localizzato sarebbero passate dal seminterrato alla stanza posta di sopra, portando a un incendio generalizzato. Così facendo, e intaccando altre superfici infiammabili, in pochi istanti si sarebbero verificate più esplosioni, fatali per diversi giovani che si trovavano nel locale non molto ampio ma dove si stima ci fossero almeno 200 persone.

Tante le testimonianze già raccolte. Un giovane, Jeoffroy D’Amecourt, ha fin da subito negato l’ipotesi dei fuochi d’artificio. Altre due ragazze, francesi, hanno spiegato come, per loro, il rogo sia partito da alcune candeline di compleanno accese dai camerieri su bottiglie di champagne, poco prima della mezzanotte. “Una è stata avvicinata troppo al soffitto, che ha preso fuoco. In pochi secondi era tutto in fiamme, il soffitto era in legno”, hanno detto. Questa versione è stata confermata da un’altra turista, secondo cui, una di queste era tenuta in mano da una ragazza seduta a cavalcioni sulle spalle di un giovane.

Fanno discutere anche le vie d’uscita del locale. Le stesse ragazze francesi hanno detto: “La porta d’uscita era troppo piccola per tutte le persone presenti. Qualcuno ha rotto una finestra per permettere alla gente di scappare”. A far eco alle giovani ci sono anche le parole di una donna che lavora per un’impresa di pulizie del posto che ha aggiunto: “Il locale non ha uscite di sicurezza. È su due piani, quei ragazzi non hanno avuto alcuna possibilità”. Tra i ragazzi presenti nel locale c’erano anche degli italiani. Sentite dal Corriere della Sera, le due giovani piemontesi hanno rivelato di stare entrando nel bar, attraverso le scale, quando hanno sentito gridare “Al fuoco!” e sono scappate, vedendo “uscire gente con la pelle bruciata”.