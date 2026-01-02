Strage di Crans-Montana e i nomi degli italiani dispersi e ricoverati, gli sfoghi delle famiglie disperate

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Fuoco, caos e morte. La tragedia di Capodanno a Crans-Montana, località turistica svizzera sulle Alpi, ha fatto registrare un bilancio oltre il drammatico: 47 morti e 115 feriti. C’è ancora grande preoccupazione per 6 italiani dispersi. Altri 13 sono ricoverati in vari centri per grandi ustionati. L’inferno si è verificato nella notte di San Silvestro, nel locale “Le Constellation”, divorato da un incendio e trasformatosi in una trappola mortale.

Svizzera, tragedia a Crans-Montana: chi sono gli italiani dispersi e ricoverati

Nelle scorse ore, per risalire alle identità delle persone coinvolte nella tragedia, le autorità hanno incrociato tantissime volte i dati per capire quali erano presenti nel locale quando è scoppiato l’incendio.

Alla fine, si è compreso che 6 italiani sono dispersi e altri 13 ricoverati. Tutti, tranne un ricoverato, sono stati identificati (salvo errori), come reso noto dalla Farnesina. I dispersi sono:

Giovanni Tamburi,

Riccardo Minghetti,

Emanuele Galeppini,

Achille Barosi,

Chiara Costanzo,

Giuliano Biasini.

ANSA Soccorsi sul luogo della tragedia

Di seguito i nomi dei ricoverati:

Alessandra Galli De Min,

Manfredi Marcucci,

Leonardo Bove,

Francesca Nota,

Antonio Lucia,

Eleonora Palmieri,

Filippo Leone Grassi,

Chian Taser Talingdan,

Giuseppe Gioia,

Elsa Rubbino,

Gregorio Esposito,

Sofia Donadio.

Incendio al bar “Le Constellation”: la testimonianza

Le testimonianze di chi ha vissuto la tragedia o di chi ha conoscenti che si trovavano al bar “Le Constellation” sono tremende. A riferirle Il Corriere della Sera. Umberto Marcucci, padre del 16enne Manfredi, stava trascorrendo il Capodanno nella sua casa di vacanza, non lontano dal locale, quando amici di Crans gli hanno telefonato informandolo che era scoppiato l’inferno.

“Ho preso la macchina – ha raccontato l’uomo – e mi sono precipitato lì e non so nemmeno io come ho fatto a passare i varchi di sicurezza. So che quando sono arrivato l’ho trovato (Manfredi, ndr) che si aggirava per strada, con la schiena, la nuca e un braccio ustionati. Era vicino a un ragazzo francese e a una ragazza italiana messi peggio di lui. Allora li ho caricati in macchina tutti e tre e sono partito per l’ospedale di Sion. Da lì l’hanno poi trasferito a Niguarda, dove c’è mia moglie assieme ai genitori di Riccardo Minghetti, l’amico milanese di mio figlio che risulta disperso”.

Gli sfoghi e gli appelli dei familiari delle persone disperse

Al Regent, il Centro congressi di Crans, si sono riunite le famiglie dei dispersi. “Non ci dicono nulla”, si è sfogato il padre della 16enne milanese Chiara Costanzo, Andrea. “Noi – ha aggiunto – siamo aggrappati alla speranza che Chiara sia fra i feriti non identificati ma non ci sanno dire niente. Lei era lì con i suoi amici. Perché non ci dicono nulla? Noi viviamo con quella speranza addosso”.

Comprensibilmente disperata anche la madre bolognese di Giovanni Tamburi, Carla Massiello. La donna ha lanciato un appello: “Vi prego, aiutatemi a trovarlo. Ho parlato con un suo amico che mi ha detto che sono scappati insieme e però poi l’ha perso di vista. Mi ha detto che Giovanni aveva il telefonino scarico… Porta al collo una catenina d’oro con l’immagine della Madonna”.

Grande apprensione anche per Emanuele Galeppini, 17 anni e originario di Genova, che vive a Dubai da tempo con la famiglia. Suo padre, ai microfoni di TgCom, ha spiegato di essere sicuro che il figlio fosse nel bar, quando è scoppiato l’incendio. L’ultimo contatto con la famiglia per gli auguri c’è stato poco dopo la mezzanotte, poi silenzio tombale.

Gli altri tre italiani dispersi sono Riccardo Minghetti, Achille Barosi e Giuliano Biasini. Rimane la speranza di trovarli vivi in quanto ci sono diverse persone ricoverate che non sono ancora state identificate perché giunte in ospedale senza documenti o accompagnatori.