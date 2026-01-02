Strage di Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti sono i proprietari francesi del bar Le Constellation

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Si chiamano Jacques e Jessica Moretti i proprietari del bar Le Constellation, il locale a Crans-Montana, in Svizzera, dove un incendio divampato nella notte di Capodanno ha provocato almeno 47 morti e 115 feriti. Entrambi francesi, lui della Corsica e dei della Costa Azzurra, possiedono altri due locali in zona. La coppia è sopravvissuta al rogo che ha distrutto il locale, ma da quanto emerso solo la donna era presente, mentre il marito si trovava in un altro locale che gestiscono nella località sciistica svizzera. Stanno bene ma sono “molto scossi”, ha raccontato un loro familiare.

Tra le vittime, i dispersi e i feriti ci sono anche diversi ragazzi italiani.

I media francesi riportano che solo la donna però era presente nel locale quando è scoppiato l’inferno: sta bene ma avrebbe riportato una ustione al braccio.

Il marito invece, da quanto emerso, si trovava in un altro dei locali che la coppia possiede a Crans.Montana.

Un familiare ha raccontato all’Afp che sono “molto scossi” e attualmente irrintracciabili.

Jacques e Jessica Moretti possiedono altri due locali

Jacques Moretti ha 49 anni ed è originario della Corsica, la moglie Jessica Maric ha 40 anni ed è cresciuta in Costa Azzurra.

Si sono trasferiti in Svizzera dopo le nozze negli anni 2000.

Sono i proprietari del bar Le Constellation dal 2015, quando lo rilevarono e lo trasformarono in un locale molto frequentato, soprattutto nella stagione turistica.

La coppia possiede altri due locali in zona: il bar ristorante Le Senso, sempre a Crans-Montana, e la locanda Le Vieux-Chalet, nella vicina Valais.

Le indagini sull’incendio nel locale

Il bar Le Constellation si sviluppa su due livelli in una palazzina a tre piani, con una terrazza con vista sulle Alpi.

Bar e caffetteria di giorno, è molto frequentato dal tardo pomeriggio fino a notte fonda per l’après-ski, musica e cocktail. La struttura può contenere fino a 300 persone.

Sono in corso le indagini della polizia cantonale su quanto successo e sulle eventuali violazioni delle misure di sicurezza nel locale.

L’ambasciatore italiano Gian Lorenzo Cornado ha avanzato al Corriere della Sera l’ipotesi che il locale non fosse in regola, parlando di “una discoteca in un seminterrato con un’unica uscita di sicurezza“.