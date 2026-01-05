Strage di Crans-Montana, le indagini per omicidio colposo: il punto sulle misure antincendio e le vie di fuga

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Proseguono nel Canton Vallese le indagini sulla strage avvenuta nella notte di Capodanno nel locale Le Constellation di Crans-Montana, dove un incendio ha causato la morte di 40 persone e 120 feriti. La Procura svizzera ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. Oltre all’origine del rogo, che sarebbe stato innescato dall’uso di fontane pirotecniche, si concentra l’attenzione anche sulle misure di sicurezza del bar, in particolare sulle misure antincendio e sulle vie di fuga.

Incendio in Svizzera, la strage di Crans-Montana

Secondo quanto comunicato dalla Procura del Canton Vallese e dalla polizia cantonale, l’incendio sarebbe stato originato, come detto, dall’utilizzo di fontane pirotecniche.

Si tratta di dispositivi che producono scintille e fiammelle e che, quella notte, sarebbero stati utilizzati in modo improprio: alcune fontane sono state tenute in mano e sollevate verso il soffitto mentre i ragazzi ballavano, altre sarebbero state legate alle bottiglie. Bottiglie sollevate a loro volta verso il soffitto.

Le scintille avrebbero innescato il fuoco, che si è propagato rapidamente all’interno del locale, attecchendo al soffitto rivestito di materiale infiammabile.

Italiani morti a Crans-Montana

Tutte le vittime sono state identificate. Tra i morti ci sono anche sei giovanissimi italiani:

Giovanni Tamburi, 16 anni, di Bologna;

Achille Barosi, 16 anni, di Milano;

Emanuele Galeppini, 16 anni, di Genova;

Chiara Costanzo, 16 anni, di Milano;

Sofia Prosperi, 15 anni, con doppia cittadinanza italo-svizzera;

Riccardo Minghetti, 16 anni, di Roma.

Per cinque salme è stato disposto il trasferimento in Italia con un volo di Stato diretto a Milano Linate. A Milano resteranno le salme di Achille e Chiara, mentre il trasporto dei corpi di Giovanni ed Emanuele verso Bologna e Genova è stato disposto tramite due convogli via terra. Poi la ripartenza dell’aereo dell’Aeronautica militare verso Roma, per consegnare la salma di Riccardo. Le esequie di Sofia, che ha doppia cittadinanza, si terranno invece a Lugano.

Sul fronte dei feriti, sono 14 gli italiani coinvolti. Alcuni versano ancora in gravi condizioni e, secondo quanto riferito, alcuni sarebbero in pericolo di vita. Due resteranno ricoverati in Svizzera, mentre gli altri sono stati trasferiti all’ospedale Niguarda di Milano.

Cosa sappiamo finora sulle indagini

Le indagini stanno mettendo sotto la lente soprattutto le condizioni del locale e il rispetto delle norme di sicurezza.

L’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, ha dichiarato che la tragedia era “evitabile”. “In Italia sarebbero arrestati” i gestori del Constellation di Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti. Così ha specificato l’ambasciatore al cimitero di Sion, da dove sono partiti verso l’Italia i feretri di cinque vittime italiane.

“Quello che so è che se c’era un’uscita di sicurezza era mal segnalata, e in mezzo a quel disastro non l’hanno neanche vista i ragazzi”, ha poi risposto ai cronisti.

Sotto la lente della Procura svizzera ci sono alcuni elementi, fra cui il restringimento della scala di accesso al seminterrato, ridotta durante i lavori di ristrutturazione da circa tre metri a un metro di larghezza, probabilmente per ricavare più spazio per i tavoli e aumentare i posti a sedere. Un restringimento che potrebbe aver ostacolato la fuga durante l’emergenza.

Altro punto cruciale è l’uscita di emergenza: ex dipendenti del bar hanno riferito che, quando lavoravano a Le Constellation, la porta di emergenza esisteva ma veniva mantenuta chiusa a chiave.

Sotto esame anche il controsoffitto, che dalle immagini di quella sera risulterebbe ricoperto di materiale infiammabile.

E poi c’è la questione dei controlli: come è stato ricordato a Mattino Cinque, il sindaco della cittadina ha dichiarato che i controlli di routine sono stati effettuati, ma resta da chiarire la frequenza delle verifiche antincendio. Dalla legislazione vigente in Svizzera sembrerebbe infatti che i controlli debbano essere annuali, mentre i gestori del bar hanno sostenuto di aver ricevuto tre controlli in dieci anni.

Gli investigatori stanno analizzando in particolare i lavori di ristrutturazione effettuati nel 2015 e hanno acquisito tutta la documentazione relativa ai permessi e alle licenze del locale negli ultimi dieci anni. Il Comune di Crans-Montana, che si è costituito parte civile, ha fornito gli atti in suo possesso.

La coppia di gestori del locale è stata denunciata a piede libero. La procuratrice svizzera ha risposto alle polemiche spiegando che, a suo giudizio, non sussistono pericoli di fuga né di reiterazione del reato. I titolari del locale si dicono “disperati”.