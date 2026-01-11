Strage di Crans-Montana, Leonardo Bove arriva al Niguarda. L'unica ferita lontana dall’Italia è Elsa Rubino

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Sono quasi tutti a casa i giovanissimi rimasti feriti nella strage di Crans-Montana. L’ultimo a rientrare in Italia è Leonardo Bove, 16enne di Milano trasportato all’ospedale Niguarda in elisoccorso. Come gli altri sopravvissuti all’incendio de Le Constellation, si trova in gravi condizioni e la sua prognosi è riservata. L’unica italiana a proseguire il ricovero nell’ospedale di Zurigo è la 15enne Elsa Rubino, non ancora pronta al rimpatrio.

Leonardo Bove torna in Italia

Dopo giorni di impossibilità dovuti a maltempo e intense nevicate, finalmente è decollato l’elisoccorso con a bordo Leonardo Bove.

Il milanese di 16 anni è stato trasferito dall’Ospedale di Zurigo al Centro Ustioni del Niguarda di Milano.

ANSA

L’annuncio era arrivato dall’assessore al welfare della Lombardia Guido Bertolaso nella mattina di domenica 11 gennaio.

Bove, accolto dall’equipe medica del Niguarda, presenta ustioni su oltre il 50% della superficie corporea.

Aggravano le sue condizioni danni alle vie respiratorie causati dall’inalazione di fumi velenosi. Si trova in prognosi riservata.

La raccolta fondi per le cure al Niguarda

Leonardo Bove, studente del liceo Virgilio di Milano e calciatore amatoriale, è tra i feriti più gravi della strage di Crans-Montana.

Anche dopo il ricovero, necessiterà di cure lunghe e dispendiose e della presenza costante dei genitori.

Per supportare la famiglia, i colleghi del padre Gabriele Bove, collaboratore di produzioni tv, hanno indetto una raccolta fondi.

Nel giro di pochi giorni, la colletta su GoFund.me ha superato i 100mila euro, grazie anche all’iniziativa di Caterina Balivo, che l’ha promossa sui propri canali social.

“Vorremmo regalare al nostro Gabriele la libertà di non dover decidere tra lavoro e affetti, dandogli la tranquillità per poter stare vicino a Leonardo per tutto il tempo che sarà necessario” scrivono i colleghi del genitore.

Elsa Rubino resta nell’ospedale di Zurigo

Dopo il rientro di Bove, l’unica tra i feriti italiani dell’incendio di Crans-Montana a restare in Svizzera è Elsa Rubino.

La 15enne di Biella si trova in condizioni troppo critiche per uno spostamento, con ustioni di secondo e terzo grado su oltre il 60% del corpo.

Lo scorso 6 gennaio, Rubino è stata sottoposta a un intervento di 12 ore all’intestino, e dovrà subirne altri.

Al momento è intubata e in coma indotto, per il suo trasferimento in un ospedale italiano potrebbero volerci settimane o mesi.

Assieme a lei a Zurigo ci sono il padre Lorenzo e la madre Isabella che, al Corriere, hanno spiegato: “Al momento la sua situazione è stabile ma ancora delicata”.