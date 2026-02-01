Strage di Crans-Montana, morto ragazzo di 18 anni: tragico annuncio delle autorità, il bilancio si aggrava
Strage di Crans-Montana, morto un ragazzo svizzero di 18 anni: il numero delle vittime sale a quota 41
Si aggrava ulteriormente il bilancio della strage di Crans-Montana causata dall’incendio divampato nella notte di Capodanno nel locale Le Constellation. La procura svizzera ha reso noto che sabato 31 gennaio è morto un 18enne elvetico in seguito alle ferite riportate durante i drammatici fatti verificatisi nella notte di San Silvestro. I decessi totali della strage salgono a quota 41.
Notizia in aggiornamento…