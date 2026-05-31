Strage di Crans-Montana, svolta nelle indagini: spunta un "conto segreto" dei Moretti, perché è importante

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Venerdì 5 giugno sarà il giorno decisivo per il confronto in contraddittorio tra i coniugi francesi Jacques Moretti e Jessica Moretti, indagati per la drammatica strage del bar Le Constellation a Crans-Montana, in cui hanno perso la vita 41 persone e altre 115 sono rimaste ferite. A gravare sulla posizione della coppia si sono aggiunti nuovi e pesantissimi dettagli finanziari svelati dal quotidiano Tages-Anzeiger.

Crans-Montana, spunta un conto segreto dei Moretti

I due gestori dovranno rispondere davanti alla Procura vallesana delle numerose contraddizioni emerse nei precedenti interrogatori sulla strage di Crans-Montana.

Al centro del colloquio ci saranno i nodi legati alla sicurezza: l’acquisto della schiuma fonoassorbente non ignifuga, la decisione di bloccare l’uscita di emergenza e la porta di servizio, la presenza di una sedia a ostruire le vie di fuga e il motivo per cui nessuno abbia provato ad aprire le porte mentre divampavano le fiamme.

Lo scorso 24 aprile, la Magistratura di Sion ha ricevuto una segnalazione anonima da parte di un informatore francese riguardante l’esistenza di un “conto segreto” riconducibile a Jessica Moretti.

Nella mail inviata agli inquirenti si fa esplicito riferimento a una carta di credito Revolut senza limiti di spesa recapitata alla donna a Lens, uno strumento che secondo la spia potrebbe essere utilizzato per trasferire ingenti somme di denaro all’estero e nascondere un caso di riciclaggio di denaro.

L’ipotesi del riciclaggio

Questa nuova pista rafforza i forti sospetti già sollevati a febbraio dall’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) della fedpol.

Secondo la polizia federale elvetica, la donna, in qualità di amministratrice delegata dei tre ristoranti della coppia, avrebbe orchestrato un sistema di vasi comunicanti finanziari, spostando capitali da un’attività all’altra per creare una fitta rete di debiti reciproci volta a confondere le acque.

Il rapporto della fedpol, inviato il 24 febbraio alla magistratura e analizzato dal Corriere del Ticino, delinea una vera e propria “cronologia Jacques Moretti”, indicando l’uomo come l’individuo maggiormente implicato nell’illecito sistema societario.

Perché si parla di “schema Ponzi”

Gli investigatori svizzeri contestano reati gravissimi a monte del riciclaggio: cattiva gestione, falsificazione di documenti, frode assicurativa e gravi reati fiscali.

L’intero patrimonio della coppia viene descritto come un “sospetto schema finanziario criminale” paragonabile a uno “schema Ponzi”.

L’impero dei Moretti in Svizzera si basava infatti su prestiti ottenuti in modo illegale, mostrando un successo commerciale fittizio e di facciata caratterizzato dall’ostentazione di auto di lusso in leasing a nome della ditta, nonostante le società fossero completamente gravate da ipoteche.