Strage di Erba, Abdi Kais amico di Marzouk vuole parlare: la pista alternativa che scagionerebbe Rosa e Olindo

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A quasi vent’anni dal delitto, potrebbe esserci una svolta sul caso della strage di Erba che, l’11 dicembre 2006, vide l’uccisione di 4 persone, tutte residenti nello stesso stabile della cittadina in provincia di Como. Abdi Kais, all’epoca dei fatti vicino a Azouz Marzouk, marito di una delle vittime, e anch’egli abitante dell’edificio di via Armando Diaz, avrebbe chiesto di essere ascoltato dalla Procura. I fatti di cui è conoscenza potrebbero scagionare Rosa Bazzi e Olindo Romano, condannati all’ergastolo per omicidio plurimo.

La richiesta di un nuovo testimone

L’avvocato Vito Daniele Cimotta ha depositato presso la Procura di Como un’istanza che sollecita l’escussione di un nuovo testimone sul caso di Erba.

A chiedere di essere ascoltato dai magistrati è Abdi Kais, cittadino tunisino all’epoca dei fatti amico di Azouz Marzouk e residente nello stabile dove si consumò la strage.

ANSA

Kais era già stato ascoltato dal team legale della difesa all’interno delle richieste di revisione della condanna, dichiarate tuttavia inammissibili dalla Corte d’Appello di Brescia.

Il testimone, tornato nel frattempo in Tunisia, all’epoca fu più volte ospite di trasmissioni televisive, ma non fu mai ascoltato formalmente dagli inquirenti e dall’autorità giudiziaria nel corso dell’iter processuale.

La pista alternativa sulla strage di Erba

La tesi sostenuta dalla difesa riconduce la strage di Erba a un regolamento di conti interno al mondo dello spaccio.

L’ipotesi è che il condominio di via Diaz fosse uno dei luoghi in cui Azouz Marzouk occultava la droga e i proventi della propria attività illecita.

Abdi Kais collaborava con Marzouk nella vendita delle sostanze stupefacenti e, per questo, fu in seguito arrestato ed espulso dall’Italia.

Le sue testimonianze puntano a riaprire le cosiddette piste alternative sul caso, spostando i moventi degli omicidi da dispute tra vicini a ritorsioni tra clan rivali.

Per Olindo e Rosa si chiede la revisione di condanna

Olindo Romani e Rosa Bazzi furono condannati all’ergastolo per omicidio plurimo aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi.

Nonostante la confessione dei due condannati, nel corso degli anni la difesa ha più volte chiesto una revisione della condanna, sempre rigettata dalla magistratura.

Di fronte alla nuova richiesta, la Procura sarà tenuta a valutare se e in quali modalità raccogliere le dichiarazioni di Abdi Kais, eventualmente anche ricorrendo alla cooperazione giudiziaria internazionale.