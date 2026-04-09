Strage di Erba, dallo scontrino di Rosa Bazzi e Olindo Romano al McDonald's alle foto: tutti i dubbi

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Le Iene insistono sulla pista alternativa della strage di Erba, uno dei fatti di cronaca più violenti dell’Italia della Seconda Repubblica. Secondo il lavoro dell’inviato Max Andreeta sarebbero ancora troppi i dettagli che potrebbero allontanare Rosa Bazzi e Olindo Romano dalla scena del crimine, a partire dalle incongruenze sullo scontrino del McDonald’s che la coppia aveva consegnato agli inquirenti fino alla pista alternativa dello spaccio che – secondo Andreeta – potrebbe essere stata volontariamente esclusa per non compromettere l’onorabilità di alcuni membri delle forze dell’ordine.

La pista alternativa della strage di Erba

Come anticipato, Max Andreeta per Le Iene Inside, il 7 aprile, ha riacceso i riflettori sulla possibile dinamica alternativa della strage di Erba. Due gli elementi chiave al centro del servizio: le dichiarazioni di Abdi Kais, che all’epoca dei fatti era attivo nelle piazze di spaccio orbitanti intorno alla corte di via Diaz, e il suicidio di Luca Nesti, vice del maresciallo Luciano Gallorini. Nesti è stato trovato privo di vita nel 2023, circa un mese dopo le notizie sulla possibile riapertura del processo sulla mattanza.

Cosa significa? Secondo Le Iene la strage di Erba potrebbe essere stata il drammatico epilogo di tensioni maturate negli ambienti di spaccio in cui sarebbe stato coinvolto Azouz Marzouk, e nelle stesse piazze di spaccio avrebbero orbitato clienti che avevano vincoli di parentela con alcuni membri delle forze dell’ordine.

Questo, almeno, è ciò che Le Iene apprendono da Abdi Kais, anche se le sue dichiarazioni sono state ritenute non valide per la riapertura del processo.

Passando al vice maresciallo Luca Nesti, infine, secondo le informazioni raccolte da Le Iene avrebbe avuto un ruolo in questo contesto legato alla droga. Gli inquirenti, quindi, avrebbero evitato di approfondire sui traffici di stupefacenti per difendere l’onorabilità di istituzioni e uomini in divisa.

I dubbi sullo scontrino di Rosa e Olindo, secondo Le Iene

Nel servizio Max Andreeta ha ripercorso, quindi, tutti i dubbi sulle responsabilità contestate a Rosa Bazzi e Olindo Romano che hanno portato alla loro condanna. In primo luogo, nell’appartamento di Raffaella Castagna non sarebbe stata trovata alcuna traccia biologica della coppia, né il loro Dna era presente sotto le unghie delle vittime. Assenti anche le impronte di Bazzi e Romano, mentre sarebbero state isolate tracce di altre persone ancora oggi ignote.

Poi l’enigma dello scontrino: mentre per i giudici il ticket del McDonald’s di Como rappresenterebbe la prova del loro tentativo di costruirsi un alibi, Le Iene sottolineano come lo stesso biglietto non sarebbe mai stato repertato a verbale, quindi non è chiaro se questo elemento sia mai appartenuto alla coppia. Inoltre, sempre Andreeta avrebbe acquisito un video che mostrerebbe la presenza di Rosa e Olindo nella corte di via Diaz alle 21:30, mentre erano in corso gli interventi delle forze dell’ordine.

Il racconto di Mario Frigerio

A incastrare la coppia era stata, inoltre, la testimonianza di Mario Frigerio, sopravvissuto alla strage, dal letto dell’ospedale.

Nelle prime dichiarazioni il vicino di casa parlò di un uomo dalla carnagione olivastra, più alto di Olindo Romano e con tanti capelli che calavano sulla fronte, ma non fece il nome del netturbino. Solo successivamente, incalzato da Gallorini, fece il nome del vicino di casa.

Le incongruenze sulle foto

Come noto, Rosa Bazzi e Olindo Romano diedero versioni differenti sulla mattanza. Prima che gli inquirenti mostrassero loro le foto scattate sulla scena del crimine, la coppia dimostrò di non conoscere i dettagli della strage.

Ad esempio, Olindo Romano rivelò di aver aggredito Raffaella Castagna sulla soglia dell’appartamento, ma le foto scattate all’interno di una stanza mostrarono tracce di sangue inequivocabili sull’anta di uno stipetto, un dettaglio che dimostrerebbe che l’assalto sarebbe avvenuto proprio in quel locale della casa. A battersi per la riapertura del caso c’è soprattutto l’ex sostituto procuratore Cuno Tarfusser, che ha depositato un esposto contro la Corte d’Appello di Brescia e la Cassazione dopo il niet sulla revisione del processo.