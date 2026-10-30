Strage di Erba, dubbi sulle indagini condotte da Luciano Garofano e la nuova testimonianza dell'amico di Azouz

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Ore 14 Sera, il programma di Rai 2 condotto da Salvo Sottile, è tornato giovedì 29 ottobre sulla strage di Erba per rimettere sotto esame le indagini, partendo da un fax del 2007 firmato da Luciano Garofano, allora comandante dei Ris di Parma, e dal video di Abdi Kais, tunisino amico di Azouz Marzouk. Olindo Romano e Rosa Bazzi scontano l’ergastolo, definitivo dal 2011, per la strage dell’11 dicembre 2006 in cui morirono quattro persone.

Il fax di Garofano dell’8 gennaio 2007 sui vestiti di Rosa e Olindo

Il documento, mostrato dal conduttore in studio, porta la data dell’8 gennaio 2007, giorno del fermo dei coniugi, ed è indirizzato alla Procura di Como. Riferisce che il luminol ha dato esito positivo su alcuni indumenti sequestrati, tra cui una maglia grigia da uomo, un paio di jeans da donna e un pantalone del pigiama, e che i risultati sono solo in parte interpretabili. Per il fax è ragionevole ritenere che le tracce siano sangue umano rimasto dopo il lavaggio.

Gli accertamenti successivi, secondo il programma, hanno escluso la presenza di sangue, come sostiene anche un verbale del Ris citato da Le Iene. Secondo l’avvocato Fabio Schembri, già un’informativa di metà dicembre dei carabinieri di Erba avrebbe annotato un esito negativo anticipato in via informale dal Ris, mentre il fax fu poi contestato ai due come dato quasi certo. Garofano aveva già riconosciuto che il Ris non trovò mai tracce dei coniugi negli oggetti analizzati, dicendosi comunque sicuro della loro responsabilità.

Abdi Kais, amico di Azouz Marzouk, e il racconto della faida per lo spaccio

Il programma ha presentato come inedito un video in cui Abdi Kais, già arrestato per spaccio nella zona e tornato in Tunisia, racconta di un’attività legata alla cocaina dal 2004 e di una faida con un gruppo rivale. Secondo la sua versione, i guadagni venivano custoditi in casa di Raffaella Castagna. Kais sostiene dunque che Olindo e Rosa siano estranei alla strage. Marzouk, marito di Raffaella e padre di Youssef, quella sera era in Tunisia. La difesa aveva sentito Kais a Tunisi il 19 febbraio 2023, mentre inquirenti e giudici non lo hanno mai ascoltato.

Tra gli ospiti c’è chi vede nella testimonianza un elemento nuovo e chi ricorda che fu la prima pista battuta dai carabinieri, con intercettazioni su tutti, familiari di Raffaella compresi. La Corte d’appello di Brescia, nel dichiarare inammissibile la revisione, ha riportato la tesi di un condominio usato per nascondere droga e proventi dello spaccio.