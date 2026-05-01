Strage di Erba, per Olindo Romano "quello non è il nostro scontrino del McDonald's": le nuove rivelazioni

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Le Iene hanno di nuovo portato le telecamere all’interno del carcere di Opera per raccogliere nuove dichiarazioni di Olindo Romano, condannato all’ergastolo per la strage di Erba. Chi ha memoria ricorderà che la moglie, Rosa Bazzi, aveva consegnato agli inquirenti uno scontrino del McDonald’s di Como. Romano osserva una copia di quel documento da vicino e rimane perplesso: "Quello non è il nostro scontrino".

I dubbi di Olindo Romano sullo scontrino del McDonald’s

L’inviato Max Andreetta ha raggiunto Olindo Romano al carcere di Opera, dove sta scontando la sua pena per la strage di Erba. Il corrispondente de Le Iene mostra al detenuto una copia dello scontrino che sua moglie, Rosa Bazzi, avrebbe consegnato agli inquirenti nella prima fase delle indagini sul massacro. L’incontro è stato trasmesso durante la puntata del 30 aprile.

Insieme osservano i dettagli: nella consumazione di quell’11 dicembre 2006 avrebbero acquistato una Coca media, un Crispy McBacon medio, una porzione di gamberi e un espresso. E proprio su quest’ultimo dettaglio emergono i dubbi di Olindo Romano.

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"L’espresso non torna", dice Romano, che aggiunge: "No, io non l’ho mai preso", e spiega: "Io andavo per il caffè all’americana" e sua moglie, Rosa, non è mai stata consumatrice di caffè.

"Sicuramente è un altro tipo di caffè", continua Olindo, che fa notare che alla cassa, in quel caso, non avrebbero riportato "espresso". Poi la prima rivelazione: "Ci ho fatto caso adesso, non l’ho mai guardato quel biglietto. Anzi, è la prima volta che lo vedo da vicino".

"Questo non è lo scontrino che gli ha dato Rosa"

Sulla base di questi elementi Olindo Romano giunge a una conclusione: "Mi sa che questo non è lo scontrino che gli ha dato Rosa". Andreetta fa notare che il biglietto si presenta stropicciato. Romano fa notare che solitamente chi riceve uno scontrino lo piega e lo mette in tasca, non lo stropiccia.

"È come se fosse finito nella pattumiera", osserva Romano. Andreetta, quindi, conclude che agli atti sarebbe finito uno scontrino falso.

L’orario del biglietto nelle indagini sulla strage di Erba

Sullo scontrino dell’11 dicembre 2006 è riportato l’orario delle 21:37. Fermiamoci un attimo: secondo Le Iene quello scontrino, una volta consegnato da Rosa Bazzi, non sarebbe stato verbalizzato nell’immediatezza dai carabinieri, bensì quattro giorni dopo. Alle richieste di spiegazioni l’ex comandante Luciano Gallorini risponde col silenzio.

Dal verbale, tuttavia, risulta che il registratore di cassa del McDonald’s fosse indietro di 8 minuti, quindi lo scontrino potrebbe essere stato battuto alle 21:45. Eppure a quell’ora le telecamere hanno ripreso Olindo Romano nella corte di via Diaz mentre erano in corso i rilievi delle autorità, circostanza che viene confermata da due testimoni, uno dei quali è l’avvocato Nicola Mariani, inquadrato insieme a Romano. Mariani conosce bene la coppia, dato che Rosa Bazzi faceva le pulizie presso la sua abitazione.

Se ciò fosse confermato, sostengono Le Iene, crollerebbe non soltanto la condanna nei confronti di Olindo e Rosa, ma anche l’accusa di aver cenato al McDonald’s dopo la strage per procurarsi un alibi.