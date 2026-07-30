Strage di Erba, per Roberta Bruzzone Rosa Bazzi e Olindo Romano sono innocenti: "Perché hanno confessato"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Roberta Bruzzone ribadisce i suoi dubbi sulla colpevolezza di Olindo Romano e Rosa Bazzi per la strage di Erba. In una recente intervista, la criminologa ha spiegato perché sarebbero innocenti, parlando di quasi 300 errori nelle confessioni rispetto alla scena del crimine, di fragilità intellettiva dei due coniugi e del tentativo, non riuscito, di ottenere una revisione del processo.

Strage di Erba, i dubbi di Roberta Bruzzone

Olindo Romano e Rosa Bazzi sono i due coniugi condannati all’ergastolo per la strage di Erba, il quadruplice omicidio del dicembre 2006 nell’abitazione di Raffaella Castagna, in cui persero la vita la stessa Castagna, il figlio piccolo Youssef, la madre Paola Galli e la vicina Valeria Cherubini. Unico sopravvissuto alla strage fu il marito di Cherubini, Mario Frigerio, gravemente ferito.

Intervistata per lo “Speciale TG Nera” del canale 122 Fatti di Nera, la criminologa Roberta Bruzzone ha ripercorso il proprio approccio al caso, spiegando di essere stata inizialmente convinta della fondatezza delle confessioni rese dai due imputati, salvo poi essere sollecitata da un consulente della difesa ad analizzare in autonomia gli elementi della scena del crimine.

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Olindo Romano e Rosa Bazzi innocenti?

Il metodo seguito è stato quello di studiare separatamente le tracce, i sopralluoghi, le fotografie e le autopsie, prima di confrontare le proprie conclusioni con le versioni fornite da Romano e Bazzi in sede di interrogatorio. Da quel confronto, spiega la criminologa, sarebbe emersa una distanza tale da farle escludere che i due coniugi fossero effettivamente presenti sulla scena.

“Quando ho letto quello che loro hanno raccontato, rispettivamente a ciò che la scena raccontava, mi sono convinta che loro su quella scena non potevano aver messo piede” ha affermato Bruzzone. “Non è possibile commettere quasi 300 macroscopici errori nella ricostruzione”.

Il ruolo di Mario Frigerio

Nel corso dell’intervista, Bruzzone si è soffermata anche sulla testimonianza di Mario Frigerio, che prima di fare il nome di Olindo Romano aveva parlato di un aggressore di origine araba, salvo poi modificare la propria versione in un secondo momento.

La criminologa ha ricordato come lo stesso Frigerio avesse fatto verbalizzare che l’abitazione di Raffaella Castagna fosse abitualmente frequentata da persone di etnia araba, circostanza che secondo quanto riferito nell’intervista sarebbe riconducibile a episodi di spaccio di droga nella zona.

Il motivo della confessione

Resterebbe da chiarire per quale motivo Olindo e Rosa abbiano confessato i delitti. Bruzzone ha attribuito le ammissioni rese dai due coniugi a una condizione di estrema fragilità psicologica e intellettiva, aggravata dall’assenza di un’assistenza legale ritenuta adeguata nella fase iniziale delle indagini.

“Rosa Bazzi ha la seconda elementare, non sa neanche scrivere e neanche leggere” ha sottolineato. “Tant’è vero che le dichiarazioni della Bazzi sono totalmente sconclusionate”.

La criminologa ha poi citato un video della perizia psichiatrica condotta all’epoca dallo specialista Massimo Picozzi, nel quale la donna avrebbe descritto la dinamica dell’omicidio del piccolo Youssef. “Lo descrive in una maniera che è totalmente inconciliabile con le tracce, cioè quello che è accaduto al piccolino è esattamente l’opposto rispetto a quello che racconta lei”.

Bruzzone ha infine confermato di aver partecipato, insieme ad altri consulenti, al tentativo di ottenere una revisione del processo, depositando circa settanta nuove perizie tecniche, tra cui una relativa proprio all’analisi delle tracce di sangue. Il tentativo, ha spiegato, si è arrestato dopo il superamento del primo vaglio di ammissibilità, respinto poi in aula, mentre proseguirebbero oggi ulteriori approfondimenti sul caso.