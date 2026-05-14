Strage di Erba, Rosa e Olindo innocenti? Le Iene mostrano nuovi elementi su lavatrice e scontrino

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Le Iene sollevano nuovi interrogativi sulla strage di Erba e sulla condanna definitiva di Rosa Angela Bazzi e Olindo Romano. Ci sono incongruenze fra le prove investigative che hanno portato alle condanne e alcune tesi sostenute dalla trasmissione, come quella sull’orario di utilizzo di una lavatrice e su uno scontrino.

Le Iene si occupano della strage di Erba

Nella puntata andata in onda giovedì 14 maggio, Le Iene si sono concentrate su un test effettuato su una vecchia lavatrice Rex, dello stesso modello, come sostenuto, di quella presente nell’abitazione di Rosa e Olindo.

Secondo quanto riferito, l’analisi dei consumi elettrici dell’appartamento di Rosa e Olindo indicherebbe l’attivazione della lavatrice tra le 21:45 e le 22:00 della sera dell’11 dicembre 2006.

ANSA

Nella puntata viene spiegato che la lavatrice non sarebbe stata programmabile, perché non di tipo moderno, e che quindi avrebbe potuto essere avviata solo a mano.

Da qui la tesi: se Rosa aziona la lavatrice prima delle 22:00, né lei né Olindo possono essere i colpevoli, perché non avrebbero avuto il tempo per uccidere, cambiarsi, scappare a Como e tornare.

Rosa e Olindo al McDonald’s

Secondo le sentenze definitive, invece, la coppia avrebbe compiuto la strage tra le 20:00 e le 20:25, per poi lasciare Erba, dirigersi a Como e fermarsi al McDonald’s, dove sarebbe stato emesso uno scontrino alle 21:45. Poi i due sarebbero ritornati nella loro casa di Erba.

Le Iene sostengono che i tempi del tragitto renderebbero del tutto incompatibile la presenza di Rosa e Olindo a Erba prima delle 22:12. Mentre diversi testimoni raggiunti dalla trasmissione avrebbero riferito di aver visto Rosa Bazzi e Olindo Romano già intorno alle 21:30 all’interno della corte di via Diaz.

Le Iene si concentrano poi proprio sullo scontrino del McDonald’s, evidenziando presunte incongruenze tra quanto scrittovi sopra e quanto dichiarato da Olindo Romano durante gli interrogatori.

Secondo quanto ricostruito, Olindo avrebbe parlato di un menù e di un panino, mentre nello scontrino acquisito agli atti comparirebbero prodotti differenti, tra cui dei gamberetti e un espresso.

Viene poi evidenziato come lo scontrino non compaia nel verbale di sequestro della sera stessa, ma emerga solo quattro giorni dopo nel rapporto dei carabinieri.

Ma Le Iene richiamano anche altre ipotesi, tra cui presunti collegamenti con traffici di droga e una possibile guerra fra bande a Erba all’epoca dei fatti.

Le Iene e la richiesta alla magistratura

Da tutto questo, la domanda: “Dopo le rivelazioni di questa sera, le ennesime, qualche magistrato sarà interessato ad approfondirle?”.