Strage di Paderno Dugnano, Riccardo Chiarioni condannato a 20 anni per gli omicidi di papà, mamma e fratellino

Il tribunale dei minori di Milano ha condannato a 20 anni di carcere Riccardo Chiarioni, l’autore della strage di Paderno Dugnano, che nella notte del 31 agosto 2024 uccise a coltellate il padre, la madre e il fratellino di 12 anni. La sentenza di oggi, venerdì 27 giugno, chiude un processo segnato da perizie psichiatriche, riti abbreviati e una lunga riflessione sullo stato mentale del giovane al momento dei fatti.

Strage di Paderno Dugnano, Riccardo Chiarioni condannato

Nonostante le perizie parlino di parziale incapacità mentale, il giudice non ha riconosciuto il vizio parziale di mente, come richiesto invece dalla difesa.

Come riporta Ansa, Riccardo Chiarioni, oggi maggiorenne, è stato condannato a 20 anni di carcere. Era stato arrestato dopo aver confessato il triplice omicidio avvenuto nella villetta di famiglia a Paderno Dugnano, nel Milanese.

ANSA

I carabinieri a Paderno Dugnano il giorno della strage

Secondo quanto ricostruito, colpì il fratello nel sonno, poi i genitori accorsi in camera. In totale, 108 coltellate. La Procura aveva chiesto 20 anni, massimo della pena prevista con rito abbreviato, tenendo conto della premeditazione.

Il mondo dell’immortalità nella mente del killer

Il perito della Procura, Franco Martelli, ha descritto un ragazzo che viveva tra realtà e fantasia, convinto che eliminare i suoi affetti fosse il solo modo per accedere a un mondo di immortalità. “Volevo cancellare tutta la mia vita di prima”, ha detto Chiarioni. “Uccidendoli, avrei potuto vivere in modo libero”.

Quella sera si festeggiava il compleanno del padre, un contesto apparentemente sereno, ma che nella mente del giovane ha innescato il piano. La difesa aveva chiesto il proscioglimento per vizio totale di mente, sulla base di una perizia alternativa firmata dallo psichiatra Marco Mollica.

La decisione del tribunale e il futuro di Chiarioni

Il Tribunale per i minorenni di Milano ha optato per una condanna piena, senza riconoscere il vizio di mente. Per Riccardo Chiarioni, intanto, sono già state disposte cure psichiatriche e un percorso di recupero. Il giovane è attualmente detenuto nel carcere minorile di Firenze.

La strage di Paderno Dugnano, priva di un movente razionale, ha scosso profondamente l’Italia, e continua a suscitare interrogativi sulla fragilità mentale nei giovani e sulla capacità del sistema giudiziario di interpretarla in modo adeguato.

Il difensore annuncia ricorso: “Sentenza inacettabile”

Dopo la lettura della sentenza, il difensore di Riccardo Chiarioni, l’avvocato Amedeo Rizza, ha annunciato che presenterà ricorso. “È stata una sentenza durissima che non posso accettare”, ha dichiarato all’Ansa.

Il legale contesta anche il mancato riconoscimento del vizio parziale di mente, nonostante la perizia psichiatrica lo avesse accertato. “Impugnerò la sentenza – ha ribadito – e sono curioso di leggere le motivazioni per capire il ragionamento del giudice”.

Rizza ha inoltre raccontato che il ragazzo, all’uscita dall’aula del Tribunale per i minorenni di Milano, ha avuto un crollo emotivo nel rivedere i familiari, tra cui i nonni, che gli sono sempre stati vicini. “Ha pianto anche per la tensione”.