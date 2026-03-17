Strage di Paupisi, Antonia unica sopravvissuta torna in paese per vivere con zia Marisa: abbraccio del Comune

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Tutta Paupisi si stringe attorno ad Antonia Ocone, l’unica sopravvissuta alla furia omicida del padre. La 17enne è tornata a casa dopo il risveglio dal coma e i sei mesi di cure, accolta tra le braccia dei parenti e del paese in provincia di Benevento. Una comunità sconvolta dalla strage familiare in cui sono morti la madre e il fratellino della ragazza, Elisa Polcino e Cosimo, che cerca adesso insieme a lei un modo per ricominciare.

La strage di Paupisi

Come la mamma di 49 anni e il fratello di 15, Antonia fu colpita con una grossa pietra dal padre Salvatore Ocone, all’alba del 30 settembre 2025.

Il 58enne massacrò nel sonno la moglie, prima di aggredire i due figli e caricarli in auto per darsi alla fuga. Cosimo morì in soggiorno sotto i colpi del masso, mentre la sorella 16enne, assalita mentre dormiva come la madre, riuscì a restare in vita.

ANSA

Il risveglio dal coma

Quando Salvatore Ocone fu rintracciato e fermato nelle campagne di Campobasso, la ragazzina fu trasportata in condizioni disperate in ospedale, dove fu messa in coma farmacologico per il severo trauma subito al cranio.

Dopo diversi giorni, Antonia Ocone si è risvegliata dal coma, ma con ripercussioni di tipo motorio e cognitivo a causa dei gravi effetti provocate dalla ferita.

A distanza di circa sei mesi dal ricovero d’urgenza al Neuromed di Pozzilli e dopo un delicato intervento chirurgico di ricostruzione cranica, la 17enne ha potuto finalmente fare ritorno a Paupisi.

Il ritorno e l’abbraccio della comunità

Antonia è arrivata nel paese mano nella mano con il fratello maggiore Mario, che al momento della strage si trovava a Rimini, e circondata dall’affetto dei nonni, degli zii e di tutta la comunità.

La morte della madre e del fratellino per mano del padre le è stata rivelata da una psicoloca soltanto pochi giorni prima.

“Grazie a tutti per l’amore che mi avete donato” sono state le parole commoventi dell’unica sopravvissuta della strage.

Come rivelato dalla Vita in diretta, la 17enne non tornerà a casa sua, ma andrà a vivere con la sorella della mamma, la zia Marisa.

Il suo ritorno è stato festeggiato dal sindaco Salvatore Coletta: “Ci sono momenti in cui un intero paese si ferma, trattiene il respiro e spera insieme. Oggi è uno di quei momenti. Dopo sei lunghi mesi di paura, di attesa, di preghiere e di speranza, Antonia è finalmente tornata a casa” ha scritto in un post sul profilo Facebook del Comune.