Strage di Viareggio, Mauro Moretti ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato condannato a 5 anni

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Confermate dalla Cassazione le condanne inflitte nel processo d’appello ter per la strage ferroviaria di Viareggio. Diventa così definitiva anche la condanna, a cinque anni di reclusione, per l’ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rfi Mauro Moretti: il 72enne andrà in carcere. “Indignata da questa sentenza ingiusta”, ha detto il suo avvocato.

Strage di Viareggio, la sentenza della Cassazione

Oltre che quella di Mauro Moretti, la Cassazione ha confermato anche le altre condanne, comprese tra i sei e i due anni di reclusione, nei confronti degli altri dieci imputati.

Nel processo d’appello ter la Corte di Firenze aveva confermato tutte le condanne che erano già pronunciate in secondo grado.

I giudici quindi hanno accolto la richiesta della Procura generale, che aveva sollecitato il rigetto di tutti i ricorsi presentati dagli imputati e la conferma integrale delle pene stabilite nel giudizio di appello ter celebrato a Firenze.

Con la pronuncia della Suprema Corte diventano definitive le responsabilità accertate nei confronti di Moretti e degli altri imputati per una delle più gravi tragedie ferroviarie, mettendo anche fine a un procedimento giudiziario (iniziato il 13 novembre 2013) lungo e complesso.

Mauro Moretti condannato a 5 anni di carcere

Mauro Moretti, 72 anni, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rfi, è stato dunque condannato a cinque anni di reclusione.

E se per tutti gli altri imputati l’accusa è disastro ferroviario colposo, per Moretti c’è anche l’accusa di incendio.

“Sono indignata da questa sentenza perché profondamente ingiusta”, ha commentato l’avvocato dell’ex manager, Ambra Giovene.

Come riportato dall’Ansa, è possibile che il legale (che ha parlato di un “reato per il quale l’ingegnere Moretti non è colpevole”) presenterà un’istanza per ottenere gli arresti domiciliari.

Strage di Viareggio, cosa è successo

Il disastro ferroviario di Viareggio avvenne il 29 giugno 2009 ed è stato uno dei più gravi incidenti ferroviari della storia italiana.

Morirono 32 persone e oltre cento rimasero ferite in seguito al deragliamento e alla successiva esplosione di un convoglio merci carico di Gpl.

Il treno merci 50325 composto da 14 carri cisterna carichi di gpl, infatti, deragliò mentre transitava nella stazione di Viareggio. L’asse del primo carro cisterna si è spezzò a causa di una frattura da fatica preesistente.

Il carro deragliato impattò contro la struttura della ferrovia, provocando uno squarcio nella cisterna: il gpl fuoriuscito evaporò e pochi istanti dopo una scintilla innescò un’esplosione termica che ha avvolto la stazione e i quartieri residenziali vicini, in particolare via Ponchielli.