Strage familiare di Pietralata, nei bigliettini lasciati in casa una "decisione consensuale della coppia"

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Nella casa di Pietralata in cui si è consumata la strage familiare potrebbe esserci la conferma di una “decisione consensuale della coppia”. Queste le parole con le quali un servizio andato in onda il 1° settembre durante il programma Verità Nascoste – Il Diario aggiunge un dettaglio alla tragedia di Luca Ambasciano, Valentina Pambianco, della piccola Bianca e del cane Teo. Sarebbero stati entrambi gli adulti, secondo l’indiscrezione, a decidere insieme sulla sorte della famiglia. Lo avrebbero lasciato intendere loro stessi nei circa venti bigliettini lasciati su un tavolo dell’appartamento di via dell’Antracite 12.

La “decisione consensuale della coppia”

A riferire questo dettaglio è Alessio Campana, corrispondente da Roma di Verità Nascoste – Il Diario. Secondo l’inviato, nei bigliettini trovati su un tavolo dell’abitazione di via dell’Antracite 12, nel quartiere Pietralata, vi sarebbero le prove di una decisione congiunta.

Luca Ambasciano (42 anni) e la moglie Valentina Pambianco (41) avrebbero scelto insieme di chiudere con la vita e di portare con sé la loro figlia Bianca (5 anni) e il loro cane Teo, cui la piccola era tanto affezionata.

Tra le lettere scritte di pugno dalla coppia prima degli spari, una di queste sarebbe stata scritta da Ambasciano all’indirizzo della sorella, con la raccomandazione di prendersi cura del papà.

E proprio la sorella, alle 13 di lunedì 31 agosto, ha dato l’allarme perché da troppi giorni non aveva notizie del fratello e della sua famiglia.

Gli ultimi sviluppi sulla strage di Pietralata

Sempre Verità Nascoste – Il Diario, durante la puntata, ha dato notizia dell’avvenuto riconoscimento dei corpi da parte dei parenti più stretti delle vittime.

Le salme sono state lasciate a disposizione dei congiunti presso l’Istituto di Medicina Legale dell’Università La Sapienza. Molti punti della tragedia, tuttavia, sono ancora da chiarire. C’è da scoprire, ad esempio, quale sia stato il fatto scatenante del dramma: il minisindaco Massimiliano Umberti, che amministra il Municipio IV, ha ricordato che la famiglia era seguita dai servizi sociali, ma qualcosa potrebbe non essere bastato.

Ciò che è noto, è che la piccola Bianca era affetta da una grave disabilità sin dalla nascita, e che per poterle garantire le cure necessarie i genitori avevano dovuto rivoluzionare la loro vita: Ambasciano, tecnico informatico, lavorava in smart working per stare vicino alla moglie e alla figlia. Pambianco, invece, avrebbe lasciato il lavoro per dedicarsi completamente alla piccola Bianca.

L’appello dei caregiver: “I servizi esistono solo sulla carta”

Dopo la tragedia, è arrivato l’appello dell’associazione Caregiver Familiari Uniti. Come riporta Ansa, il collettivo chiede al governo “una legge nazionale buona per tutti, scritta bene e davvero al servizio e a tutela della categoria”.

L’omicidio-suicidio non è un fatto raro, sottolinea l’associazione: molti caregiver “ricorrono a questa soluzione perché i servizi esistono solo sulla carta ma nella vita di tutti i giorni si è soli con il proprio carico di cura”. Infine, chiede “che la commissione XII alla Camera, dove è ancora in esame il Ddl che ci riguarda, lavori per rendere una legge davvero a tutela e sostegno del caregiver familiare italiano”.