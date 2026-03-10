Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Undici patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza dalla Polizia di Stato lo scorso weekend lungo la fascia costiera della provincia di Macerata, nell’ambito delle attività di prevenzione delle cosiddette “stragi del sabato sera”. L’operazione è stata condotta per contrastare l’aumento degli incidenti stradali tra i giovani, con particolare attenzione ai casi di guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti.

Controlli intensificati per la sicurezza stradale

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, lo scorso fine settimana sono stati predisposti servizi straordinari di controllo lungo la costa della provincia di Macerata. L’iniziativa, coordinata dal Compartimento Polizia Stradale Marche di Ancona e dalla Questura di Macerata, ha visto impegnate numerose pattuglie della Sezione Polizia Stradale locale. I controlli sono stati effettuati in risposta alle direttive ministeriali e alle indicazioni dei Comitati di Ordine e Sicurezza Pubblica, presieduti dal Prefetto di Macerata, per fronteggiare la recrudescenza degli incidenti stradali che coinvolgono soprattutto i giovani.

Il bilancio dei controlli a Civitanova Marche

L’attività di prevenzione si è concentrata in particolare a Civitanova Marche, dove sono state ritirate 11 patenti di guida per guida in stato di ebbrezza. Complessivamente, sono stati decurtati 160 punti dalle patenti. Nel dettaglio, le forze dell’ordine hanno contestato 5 infrazioni di natura penale, di cui 2 a donne neo-patentate e 3 a uomini neo-patentati. Inoltre, sono state elevate 4 sanzioni amministrative, che hanno riguardato 2 donne e 2 uomini di età compresa tra 20 ed i 26 anni. Infine, 2 contestazioni hanno interessato un ragazzo e una ragazza neopatentati, trovati con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge.

