Stramaccioni salva due ragazze in Puglia che stavano annegando: "Il bagnino non ce l'avrebbe fatta da solo"

Andrea Stramaccioni in versione bagnino eroe. L’ex allenatore dell’Inter si è reso protagonista di un gesto di coraggio e altruismo che ha subito fatto il giro del web. Mentre era in vacanza in Puglia si è tuffato in mare sfidando le onde e ha salvato assieme a un bagnino due ragazze che stavano annegando. “Non sono un eroe o un fenomeno, anzi, ad un certo punto me la sono vista brutta anche io”, ha detto.

Andrea Stramaccioni salva due ragazze in Puglia

L’episodio è avvenuto lunedì 28 luglio sul Gargano, tra Peschici e Vieste (Foggia), dove Andrea Stramaccioni si trovava in vacanza con la famiglia.

Il suo intervento è stato fondamentale per salvare due ragazze di 19 e 17 anni di Bolzano, anche loro lì in vacanza.

A raccontare quanto accaduto è stato lo stesso ex allenatore di Inter, Udinese e Nazionale Under 21, oggi commentatore tv, in una intervista alla Gazzetta dello Sport.

Stramaccioni era in spiaggia assieme a moglie e figli quando ha visto le persone accalcarsi lungo la riva: “C’erano due ragazze che sbracciavano e urlavano” e un bagnino in acqua che “fischiava per richiamare l’attenzione”.

“Ho percepito subito il pericolo. Il bagnino non ce l’avrebbe mai fatta da solo“, racconta. Così si è alzato e si è tuffato in acqua, in mezzo alle onde.

Il racconto del salvataggio in mare

“Negli ultimi giorni c’è sempre stato mare mosso“, spiega Stramaccioni. “La spiaggia termina con due punte di scogli dove si concentrano le onde maggiori”, le due ragazze in difficoltà si trovavano in quel punto.

Il bagnino gli ha detto di andare verso la prima ragazza, quella più grande, mentre lui si sarebbe occupato dell’altra.

Stramaccioni l’ha raggiunta, è riuscita a tranquillizzarla e l’ha portata al sicuro vicino alla riva. Poi è andato ad aiutare il bagnino, in difficoltà con la ragazza più piccola.

La 17enne era terrorizzata e in stato di choc, “andava giù e poi risaliva e soprattutto aveva già bevuto tanto”.

Nel frattempo “la barca di salvataggio aveva recuperato il bagnino e cercava di arrivare a noi, ma eravamo troppo vicini ai massi”.

Stramaccioni è quindi riuscito a mandare la ragazza in una piccola insenatura tra gli scogli, “l’ho letteralmente lanciata lì”, dove è stata poi recuperata da altri soccorritori.

“Sono finito contro gli scogli, poi le persone mi hanno lanciato una corda e sono salito, ferendomi alle braccia e alle gambe”, ricorda l’ex allenatore.

Stramaccioni: “Non sono un eroe”

“Non sono un eroe o un fenomeno, anzi, ad un certo punto me la sono vista brutta anche io”, dice Stramaccioni.

Stramaccioni spiega così il suo gesto: “L’ho fatto per un senso di ‘protezione’, come se nell’acqua ci fosse stata mia moglie” o uno dei suoi figli. “Non ci ho pensato due volte e mi sono tuffato”.

Per il suo gesto l’allenatore è stato premiato dalla guardia costiera con la simbolica maglietta rossa dei bagnini.

Le due ragazze stanno bene e sono tornate a casa in Trentino Alto Adige.