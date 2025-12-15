Stranger Things 5, il video del trailer finale di Netflix: gli ultimi 4 episodi il 26 dicembre e l'1 gennaio

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Il conto alla rovescia è finito. Netflix ha diffuso il trailer della seconda parte della quinta e ultima stagione di Stranger Things, anticipando un finale cupo e definitivo. Il Volume 2, con gli episodi dal 5 al 7, sarà disponibile in Italia venerdì 26 dicembre, alle 2 del mattino. L’ultimo, invece, sarà caricato sulla piattaforma a Capodanno, subito dopo il brindisi: giovedì 1 gennaio, sempre alle 2 del mattino, si potrà assistere alla cittadina di Hawkins sotto assedio, con Vecna scomparso e il gruppo di eroi unito per l’ultima battaglia.

Quando escono gli ultimi episodi di Stranger Things 5

Netflix ha ufficializzato le date di uscita del finale della serie cult dei fratelli Duffer.

La quinta e ultima stagione si chiude con due appuntamenti:

venerdì 26 dicembre : 3 episodi

: 3 episodi giovedì 1 gennaio: episodio finale

Evidente la volontà di puntare sull’inizio del nuovo anno e creare la prima visione mondiale di massa del 2026 subito dopo il brindisi.

Una strategia che non sorprende: Stranger Things è uno dei titoli più visti e riconoscibili della piattaforma e il finale è pensato come un appuntamento collettivo, quasi rituale, per i fan di tutto il mondo.

Hawkins sotto quarantena e Vecna scomparso: cosa “dice” il trailer

La storia riparte nell’autunno del 1987. Hawkins è una città ferita dall’apertura dei portali verso il Sottosopra e il clima è tutt’altro che rassicurante.

Il Governo ha imposto una quarantena militare e ha intensificato la caccia a Undici, costretta ancora una volta a nascondersi.

Il nemico principale, Vecna, è sparito: nessuno sa dove sia né quali siano i suoi piani.

Ed è proprio questa assenza a rendere la minaccia più inquietante: con l’avvicinarsi dell’anniversario della scomparsa di Will, riaffiora una paura già conosciuta, più densa e opprimente.

Il trailer lo dice senza giri di parole: “Tutto ciò che abbiamo sempre creduto sul Sottosopra si è rivelato completamente sbagliato”.

L’ultima battaglia della serie dei fratelli Duffer

La quinta stagione promette un epilogo più oscuro e letale di qualsiasi sfida affrontata in precedenza: per chiudere definitivamente l’incubo, il gruppo dovrà restare unito “per l’ultima volta”.

È un ritorno allo spirito delle origini: amicizia, sacrificio e avventura, con la consapevolezza che non tutti potrebbero uscirne indenni.

Dal debutto nel 2016 a oggi, Stranger Things è diventata una delle serie simbolo di Netflix, grazie al mix di fantascienza, horror e nostalgia anni Ottanta, con chiari richiami al cinema di Spielberg.

Nel cast tornano, tra gli altri, Winona Ryder, David Harbour e Millie Bobby Brown.

Ora resta solo da capire come i Duffer chiuderanno il cerchio, ma una cosa è certa: il Sottosopra non ha ancora detto l’ultima parola.