Stranger Things 5, Millie Bobby Brown e David Harbour "allontanano" le voci di maltrattamenti sul set

Terminata l’attesa, i nuovi episodi di Stranger Things 5 sono disponibili su Netflix, anche se per completare la visione dell’intera saga bisognerà aspettare Capodanno. L’attesa dell’uscita delle nuove puntate è stata nei giorni scorsi “sporcata” dalle indiscrezioni in riferimento a una presunta denuncia per molestie che sarebbe stata sporta da Millie Bobby Brown nei confronti di David Harbour. I due attori, durante la conferenza stampa di presentazione delle nuove puntate della serie tv, hanno riso e scherzato, allontanando le voci relative ai maltrattamenti.

Stranger Things 5, Millie Bobby Brown e David Harbour sorridenti

Secondo documenti visionati dal Daily Mail, la giovane attrice Millie Bobby Brown, che in Stranger Things veste i panni di Undici, avrebbe presentato un lungo reclamo in cui avrebbe accusato il collega — interprete di Jim Hopper, il suo patrigno nella fiction — di comportamenti di bullismo e molestie sul set, senza riferimenti di natura sessuale.

Le due star, nel corso dell’incontro con la stampa tenutosi nelle scorse ore nella sede di Netflix a Hollywood, sono apparse serene e sorridenti, atteggiamento che ha contribuito ad allontanare le voci sulle molestie.

“Molti di voi mi hanno conosciuta quando avevo dieci anni – ha spiegato Brown -. Quindi lo sapete: sono sempre stata piuttosto diretta e coraggiosa. Come attrice, ho sempre lavorato d’istinto. L’anno scorso volevo giocare molto sull’umanità di Undici; quest’anno invece ho pensato: ‘Ok, ora interpreto una supereroina. È la mia ultima occasione’. Mi ci sono buttata. Ho lasciato l’umiltà fuori dalla porta. È stato come andare al parco giochi e osare”.

Dopodiché ha preso parola Harbour che ha parlato della relazione tra i personaggi nella serie tv: “Ci sono molti centri emotivi nella serie. È un arcobaleno, come un pacchetto di caramelle Skittles. Il legame tra Hopper e Undici è di un viola profondo: sono due persone smarrite, costrette a superare se stesse, con cuori enormi e profondi, poco allenate ad esprimere i sentimenti”.

“Nelle stagioni passate non abbiamo tante scene insieme, ma i Duffer volevano dare una chiusura al loro legame e direi che la missione è compiuta: qui facciamo una cosa straordinaria!”, ha aggiunto l’attore. “Concordo”, l’eco di Bobby Brown che ha rivolto uno sguardo affettuoso al collega. I due sono apparsi tranquilli.

Rapporto tra Undici e Jim Hopper: “Torniamo alle dinamiche iniziali”

Brown, sempre riflettendo sul legame del suo personaggio Undici con Jim Hopper, ha spiegato che quando ha incontrato David non avrebbe mai immaginato che sarebbe diventato suo padre. “È una coppia così insolita! Nella stagione 5 torniamo alle dinamiche iniziali, con conflitti tipici tra padre e figlia. È una relazione ricca, imperfetta, profonda: crescere è difficile”, ha sottolineato.

I nuovi episodi di Stranger Things 5, anticipazioni e date di uscita

La quinta e ultima stagione di Stranger Things è distribuita su Netflix. Il colosso dello streaming ha deciso di proporla in tre date diverse: il volume 1 in uscita il 27 novembre in Italia (quattro nuovi episodi), il volume 2 a Natale (tre nuovi episodi) e il finale a Capodanno.

La narrazione riparte dall’autunno del 1987. Tutto ruoterà attorno alle vicende dei giovani protagonisti, di Jim Hopper e del mostro Vecna, dietro al quale si snodano gli eventi principali.

I ‘padri’ della serie, i fratelli Duffer, hanno spiegato che nelle precedenti stagioni sono stati lasciati di proposito misteri irrisolti. Nel quinto capitolo della saga, tutti i filoni narrativi in sospeso troveranno una risposta.