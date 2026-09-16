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È in corso una vasta operazione della Polizia di Stato che ha portato all’esecuzione di numerosi decreti di perquisizione nei confronti di medici sospettati di aver rilasciato certificazioni mediche false per evitare il trattenimento di cittadini stranieri irregolari. L’attività, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ravenna, si è svolta in nove città italiane e ha coinvolto oltre venti professionisti.

Le accuse: certificazioni mediche false per stranieri irregolari

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, dalle prime ore di questa mattina è stata avviata un’articolata attività di polizia giudiziaria, condotta dal Servizio Centrale Operativo e dalla Squadra Mobile di Ravenna. L’operazione è stata finalizzata all’esecuzione di plurimi decreti di perquisizione locale, personale e informatica, emessi dalla Procura della Repubblica di Ravenna.

Al centro dell’indagine vi è la presunta formazione e il rilascio di certificazioni mediche false. Questi documenti sarebbero stati utilizzati per impedire il trattenimento di cittadini stranieri irregolari presso i Centri di permanenza per i rimpatri. L’inchiesta punta a fare luce su un sistema che avrebbe favorito l’elusione delle procedure di rimpatrio attraverso l’uso di documentazione sanitaria non veritiera.

Le perquisizioni hanno interessato, salvo un solo caso, medici che non risultano iscritti nel registro delle persone sottoposte a indagini preliminari. Tuttavia, sono stati comunque destinatari dei provvedimenti emessi nell’ambito del procedimento giudiziario in corso.

Operazione su scala nazionale: le città coinvolte

L’attività giudiziaria ha coinvolto oltre venti professionisti e si è estesa in diverse città italiane. Le perquisizioni sono state eseguite a Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Rimini, Roma e Varese, con il supporto delle Squadre Mobili territorialmente competenti. Questo dispiegamento su larga scala testimonia la complessità e la rilevanza dell’indagine.

Le autorità hanno comunicato che non seguiranno ulteriori aggiornamenti sull’operazione e che sull’attività investigativa vige il massimo riserbo. Si tratta di una fase delicata delle indagini, che richiede la massima attenzione e riservatezza da parte degli inquirenti.

IPA