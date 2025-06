Strappa il cellulare a una donna a Napoli e fugge in scooter, 43enne arrestato: aveva rubato anche il mezzo

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un furto con strappo ha portato all’arresto di un 43enne napoletano, noto alle forze dell’ordine, in via San Biagio dei Librai. L’uomo è stato fermato dalla Polizia di Stato dopo aver sottratto un telefono cellulare a una giovane donna. L’intervento è avvenuto nella mattinata di ieri, quando gli agenti del Commissariato Decumani sono stati allertati dalla Sala Operativa per un furto appena avvenuto.

Intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti, durante il servizio di controllo del territorio, sono stati chiamati a intervenire in via San Biagio dei Librai. Una segnalazione indicava un uomo che aveva appena strappato dalle mani di una giovane donna il suo telefono cellulare. Dopo pochi minuti, i poliziotti hanno individuato uno scooter con a bordo un uomo che gettava qualcosa nei pressi di un bidone per la raccolta dei rifiuti.

Recupero del telefono e arresto

Gli operatori hanno fermato l’uomo, che nel frattempo si era disfatto del telefono cellulare. Dai controlli successivi, è emerso che il dispositivo era proprio quello rubato poco prima alla donna. Inoltre, ulteriori accertamenti hanno rivelato che lo scooter su cui viaggiava l’uomo era provento di furto e che la targa apposta non corrispondeva al numero di telaio.

Denuncia per riciclaggio

Oltre all’arresto per furto con strappo, il 43enne è stato denunciato per riciclaggio. Gli agenti hanno infatti scoperto che il veicolo utilizzato per il furto era stato modificato per eludere i controlli, con una targa non corrispondente al numero di telaio originale.

Conclusioni

L’operazione della Polizia di Stato ha permesso di fermare un individuo già noto per precedenti di polizia, restituendo il telefono alla legittima proprietaria e sequestrando il veicolo utilizzato per il furto. Questo intervento sottolinea l’importanza del controllo del territorio e della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per garantire la sicurezza nelle strade di Napoli.

Fonte foto: IPA