Strappa la catenina d'oro a un 60enne e tenta di venderla al compro oro a Conegliano: denunciato 24enne

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Un giovane denunciato per furto con strappo a seguito diun’indagine della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Treviso. L’episodio, avvenuto a Conegliano lo scorso giugno, ha visto come vittima un uomo di sessant’anni, aggredito e derubato di una collanina d’oro.

Le indagini della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è stata avviata subito dopo la denuncia presentata dalla vittima. Gli agenti della Polizia di Stato di Conegliano, sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso, hanno ricostruito i fatti grazie alle testimonianze raccolte e all’analisi delle immagini di videosorveglianza presenti nella zona.

La dinamica del furto con strappo

L’episodio si è verificato la sera del 7 giugno, quando il giovane, nato nel 2002 e residente a Conegliano, ha avvicinato un uomo di sessant’anni e gli ha strappato dal collo una collanina d’oro. L’azione violenta ha provocato la caduta della vittima, che ha riportato lesioni giudicate guaribili in 4 giorni di prognosi. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio, si è poi dato alla fuga.

L’identificazione e il tentativo di ricettazione

Le indagini si sono concentrate anche sui “compro oro” della zona, dove il ventiquattrenne ha tentato, senza successo, di rivendere la collanina sottratta. Questo elemento, insieme alle testimonianze e alle immagini raccolte, ha permesso agli investigatori di identificare il presunto autore del furto con strappo.

I provvedimenti a carico del giovane

Il giovane, già destinatario di un provvedimento di D.A.C.U.R. emesso dal Questore di Treviso, Alessandra Simone, in seguito a un precedente furto di portafoglio avvenuto nella stazione di Conegliano, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto con strappo. La sua posizione è ora al vaglio della magistratura.

Il recupero della refurtiva

La collanina d’oro, oggetto del furto, è stata recuperata dagli agenti e, dopo il riconoscimento, è stata immediatamente restituita alla vittima. L’operazione si è conclusa con il recupero dell’intero bottino e la denuncia del responsabile.

IPA