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Due uomini sono stati fermati per furto con strappo ai danni di un turista a Portofino, con la refurtiva recuperata grazie alla collaborazione tra le Stazioni dei Carabinieri di Portofino e Firenze Peretola. I sospettati sono stati individuati e bloccati mentre restituivano l’auto a noleggio a Firenze.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha visto impegnati i militari della Stazione di Firenze Peretola, che hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto d’iniziativa nei confronti di due uomini di 29 anni e 25 anni. I due sono ritenuti gravemente indiziati, in concorso, di un furto con strappo avvenuto ai danni di un turista italiano.

La dinamica del furto

L’episodio si è verificato a Portofino, dove, secondo la ricostruzione dei Carabinieri della locale Stazione, un turista italiano si è visto strappare dal polso un orologio di marca Patek Philippe, dal valore stimato di circa 55.000 euro. Il furto è avvenuto in modo repentino e ha subito messo in allarme le forze dell’ordine locali.

Le indagini e l’individuazione dei sospetti

Le indagini sono partite immediatamente dopo il furto. I Carabinieri di Portofino hanno analizzato i sistemi di videosorveglianza cittadina, riuscendo così a individuare il veicolo utilizzato per la fuga. Dalle verifiche è emerso che l’auto era stata noleggiata a Firenze. Questo dettaglio ha permesso di avviare un tempestivo scambio informativo tra le Stazioni dell’Arma di Portofino e Firenze Peretola.

L’arresto a Firenze

Grazie alla sinergia tra i militari delle due città, è stato possibile intercettare il rientro dell’autovettura nel capoluogo toscano. Dopo serrate ricerche, i Carabinieri di Firenze Peretola hanno rintracciato i due sospettati proprio mentre stavano restituendo il mezzo a noleggio presso un garage cittadino. Al momento del controllo, uno dei giovani indossava ancora al polso l’orologio sottratto la sera precedente, oltre agli stessi indumenti immortalati dalle telecamere di videosorveglianza.

Gli elementi a carico degli indagati

Alla luce dei precisi elementi raccolti, tra cui il possesso di documenti esteri di dubbia autenticità, l’assenza di fissa dimora e il concreto pericolo di reiterazione del reato, i militari hanno proceduto al fermo dei due uomini. D’intesa con il Pubblico Ministero, i sospettati sono stati associati presso la casa circondariale di Prato, in attesa della convalida del fermo e dell’applicazione della custodia cautelare in carcere.

La situazione giudiziaria

La convalida dei fermi e l’applicazione della misura cautelare sono avvenute nella giornata odierna. Si ricorda che la responsabilità penale degli indagati sarà accertata nel corso del procedimento giudiziario e che vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

IPA