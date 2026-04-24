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Hanno tentato una rapina ai danni di un viaggiatore e la polizia ha arrestato due uomini di 27 e 34 anni, marocchini, gravati da precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Ferroviaria, anche grazie alla visione delle telecamere, i due arrestati hanno bloccato un viaggiatore nella stazione Centrale di Milano, lungo la scalinata di discesa verso la galleria delle carrozze e lo hanno affrontato prendendogli il trolley e il portafogli. Hanno cercato di scappare verso piazza Duca d’Aosta ma sono stati intercettati dagli agenti in servizio antiborseggio in abiti civili. Durante questa fase, uno dei due stranieri ha lasciato cadere a terra il portafoglio rubato, ma il maldestro tentativo di disfarsene non è sfuggito ai poliziotti che lo hanno recuperato e restituito al proprietario. I due sono stati arrestati per rapina aggravata e portati alla Casa Circondariale di San Vittore.