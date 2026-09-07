Strappano la collana d'oro dal collo di un'anziana e scappano verso Piazza Vittoria a Como: fermati 3 giovani

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È di tre arresti e una collana d’oro recuperata il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Como, dove nel pomeriggio di ieri tre cittadini egiziani sono stati fermati per furto con strappo ai danni di una donna anziana. I tre, tutti con precedenti, sono stati anche denunciati per porto abusivo di armi, mentre uno di loro dovrà rispondere anche di danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 18:00 di ieri, quando una Volante è intervenuta in via Cadorna, all’angolo con via Croce Rossa, a Como in seguito a una segnalazione giunta al 112 NUE. La chiamata, poi trasmessa alla centrale operativa della Questura, riguardava un furto con strappo appena avvenuto ai danni di una donna anziana.

L’aggressione e la fuga

Secondo quanto riferito dalla vittima agli agenti, mentre si trovava nei pressi dell’attraversamento pedonale di via Cadorna, ha visto avvicinarsi tre giovani che, una volta raggiuntala, le hanno strappato dal collo la collana d’oro che indossava. Subito dopo, i tre si sono dati alla fuga in direzione del centro città, verso Piazza Vittoria.

Il ruolo del testimone

Oltre alla donna, sul posto era presente anche un testimone che ha assistito all’intera scena. L’uomo ha fornito agli agenti una descrizione dettagliata dei tre sospetti e ha indicato la direzione in cui si erano allontanati, elementi che si sono rivelati fondamentali per le ricerche.

L’arresto dei tre sospetti

Raccolte tutte le informazioni necessarie, le pattuglie si sono immediatamente messe sulle tracce dei responsabili, riuscendo in breve tempo a rintracciarli e bloccarli in via Varese. Durante il fermo, i tre si sono mostrati poco collaborativi e, sottoposti a un controllo, sono stati trovati in possesso di alcuni coltelli. Questa circostanza ha reso necessario il loro accompagnamento in Questura per ulteriori accertamenti.

Resistenza e danneggiamento

Nel corso delle operazioni, uno dei tre, il 29enne, ha tentato di sottrarsi agli agenti opponendo resistenza e cercando di colpirli con calci e pugni. Gli operatori, con professionalità, sono riusciti a contenerlo e a farlo salire sull’auto di servizio, che è stata danneggiata dallo stesso durante il trasporto. Anche una volta giunto in Questura, il giovane ha continuato a mantenere un atteggiamento ostile e aggressivo nei confronti del personale.

Precedenti e provvedimenti

Gli accertamenti hanno permesso di appurare che tutti e tre i cittadini egiziani avevano già precedenti di polizia. Al termine delle procedure, e dopo aver informato il Pubblico Ministero, i tre sono stati arrestati per furto con strappo in concorso e denunciati a piede libero per porto abusivo di armi. Per il 29enne è scattata anche la denuncia per resistenza e danneggiamento. Il PM di turno ha disposto il giudizio direttissimo per la giornata odierna, al termine del quale il giudice ha stabilito la custodia cautelare in carcere per tutti e tre.

La restituzione della refurtiva

Grazie all’intervento tempestivo degli agenti, la collana d’oro sottratta alla vittima è stata recuperata: uno dei malviventi l’aveva abbandonata durante la fuga, permettendo così agli operatori di restituirla alla legittima proprietaria.

IPA