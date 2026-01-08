Strategia criminale nei quartieri di Latina con bombe e incendi, 4 arresti
Quattro arresti a Latina: sgominata una banda che controllava le piazze di spaccio con incendi e ordigni artigianali.
È di quattro arresti il bilancio di una vasta operazione condotta dalle forze dell’ordine a Latina, dove un gruppo criminale è stato accusato di aver organizzato una serie di atti di spaccio e attentati per consolidare il controllo di alcune aree urbane. L’azione è stata portata a termine grazie a indagini coordinate dalla Procura della Repubblica, che hanno permesso di ricostruire la struttura dell’organizzazione e di attribuire ruoli e responsabilità ai suoi membri.
Operazione congiunta delle forze dell’ordine
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha visto la collaborazione tra i poliziotti della Questura e i militari del Comando provinciale di Latina. L’intervento ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro persone, ritenute responsabili di aver messo in atto una strategia criminale finalizzata al controllo delle piazze di spaccio nella città pontina.
La strategia criminale: spaccio e intimidazioni
Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo aveva pianificato di rafforzare la propria presenza in alcune zone urbane, concentrando lì l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Per ostacolare l’azione delle forze dell’ordine e intimidire i gruppi rivali, i criminali avrebbero fatto ricorso a incendi dolosi di veicoli e all’esplosione di ordigni artigianali in diversi quartieri di Latina.
Ruoli e responsabilità all’interno dell’organizzazione
Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina, hanno permesso di ricostruire la struttura interna dell’organizzazione criminale. Gli investigatori sono riusciti a individuare ruoli e responsabilità precise per ciascuno degli arrestati, collegandoli direttamente agli episodi di esplosioni e incendi dolosi avvenuti nei mesi scorsi.
Il gruppo emergente e la disponibilità di armi
L’attività investigativa ha fatto luce su un gruppo emergente, composto da giovani legati tra loro e dotati di armi, munizioni e materiale esplosivo. Questo gruppo avrebbe cercato di imporsi sulle altre organizzazioni criminali attive nella zona, utilizzando la violenza e la minaccia per assicurarsi il controllo delle aree di spaccio.
Arresti e misure cautelari
Dei quattro destinatari della misura cautelare, tre erano già detenuti per altri reati, mentre il quarto uomo è stato arrestato oggi dagli investigatori.
