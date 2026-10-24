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Ruba lo smartphone a una donna e si dà alla fuga tra le strade di Avezzano, ma la sua corsa dura pochissimo. Gli agenti di polizia lo hanno intercettato e bloccato poco dopo lo scippo. Per l’uomo, accusato di furto con strappo, si sono spalancate le porte del carcere su ordine della Procura dell’Aquila.

L’intervento ad Avezzano

Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 23 ottobre, nell’ambito dei controlli straordinari svolti nei pressi della stazione ferroviaria e del Terminal bus di piazzale Kennedy.

La volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano (L’Aquila) è intervenuta in via M. D. Valerii dopo una chiamata al 112, numero unico di emergenza. La segnalazione riferiva la presenza di un cittadino straniero che aveva derubato una donna all’uscita di un esercizio commerciale, vicino al terminal.

La fuga e il fermo

Prima di strapparle il telefono dalle mani, l’uomo aveva insistito perché la donna gli desse del denaro e l’aveva strattonata. Subito dopo si è allontanato, dando inizio a una fuga per le strade che dal luogo dell’episodio portano verso il centro cittadino.

Gli agenti lo hanno inseguito e sono riusciti a fermarlo anche grazie alle indicazioni dettagliate di un testimone, che aveva assistito allo scippo.

L’arresto

Portato negli uffici del Commissariato per gli accertamenti, l’uomo è stato arrestato per furto con strappo.

Al termine delle operazioni, su disposizione dell’autorità giudiziaria competente, è stato trasferito nella casa circondariale del posto.

La Polizia di Stato ha annunciato che i controlli proseguiranno nelle aree della città considerate maggiormente a rischio. L’obiettivo indicato è prevenire e reprimere i reati di microcriminalità e garantire legalità e sicurezza ai cittadini del territorio marsicano.

IPA