Stress da caldo, cosa succede all'organismo quando si alza la temperatura e come difendersi

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il cosiddetto stress da caldo non mette a dura prova solamente il fisico, ma anche la mente. Lo ha spiegato David Lazzari, presidente di Benèpsys, l’Osservatorio benessere psicologico e salute, che ha sottolineato che il nostro corpo deve mantenere una temperatura interna entro limiti stringenti. Il che significa che quando ci sono potenti ondate di calore, per far sì che l’organismo conservi interiormente la temperatura di cui necessita deve aumentare il lavoro di termoregolazione.

Caldo da stress, lo psicologo David Lazzari: “Il caldo intenso è uno ‘stressor'”

Lazzari ha parlato ai microfoni dell’AdnKronos, evidenziando che lo stress da caldo “mette a dura prova sia il fisico che la mente”.

“Il caldo intenso – ha riferito lo psicologo – è di per sé uno ‘stressor‘ (fattore di stress). Questo perché il nostro organismo deve mantenere la temperatura interna entro limiti molto stretti. Quando la temperatura ambientale è elevata, soprattutto se associata ad alta umidità, deve aumentare il lavoro di termoregolazione”.

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Il lavoro di termoregolazione coinvolge la vasodilatazione cutanea, la sudorazione, le modificazioni della circolazione e richiede maggiore impegno cardiovascolare.

“Se il caldo persiste, questo adattamento diventa un vero carico fisiologico. Dal punto di vista psicofisiologico, quindi, non siamo semplicemente davanti a una sensazione sgradevole”, ha osservato Lazzari.

Come le ondate di caldo possono generare stress

Il presidente di Benèpsys ha inoltre dichiarato che il nostro organismo, quando ci sono ondate di estremo calore che si protraggono per giorni, “entra in una condizione di stress e mobilita i sistemi deputati all’adattamento, compresi il sistema nervoso autonomo e, nelle condizioni di stress termico più significativo, i sistemi neuroendocrini con rilascio di catecolamine e cortisolo”.

Si tratta degli stessi grandi sistemi che “partecipano alla risposta generale allo stress”. Lazzari ha anche ricordato che il caldo può avere forti ripercussioni sul riposo, in quanto fa dormire male, fa sudare, oltre a causare continuo affaticamento.

Una spirale in cui si fa fatica ad avere momenti di sollievo rigenerante. In altre parole, si consumano risorse senza riuscire a recuperarle adeguatamente.

Inevitabilmente in uno scenario simile ci sono anche conseguenze psicologiche. “Quando il sistema è già impegnato a fronteggiare il caldo, resta meno margine per gestire le altre sollecitazioni quotidiane. Possiamo sentirci più stanchi, avere maggiore difficoltà a concentrarci e diventare più irritabili o insofferenti”, ha rimarcato lo psicologo.

Come difendersi dal caldo estremo

Lazzari, per difendersi dal caldo estremo, ha consigliato di seguire quattro semplici regole:

Nelle ore e nelle giornate più calde è opportuno ridimensionare ritmi, impegni e aspettative di efficienza.

Favorire il recupero con riposo, pause e permanenza in ambienti più freschi che permettono di rimettersi in forze.

Riconoscere i segnali psicologici è molto importante: se ci si rende conto di essere stressati e irritabili come solitamente non accade, è probabilmente un effetto del caldo. In queste situazioni è preferibile evitare discussioni ed è suggerito di non prendere decisioni importanti.

Agire sul corpo per far stare meglio la mente: idratarsi, non fare sforzi eccessivi ed evitare l’esposizione nelle ore più torride.