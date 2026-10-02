Stretta a Brescia sull'immigrazione irregolare, 27 espulsioni di pregiudicati e 309 permessi revocati

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È di 27 cittadini extracomunitari fermati e numerosi provvedimenti di espulsione e revoca dei permessi di soggiorno il bilancio delle recenti operazioni di pubblica sicurezza condotte dalle forze dell’ordine a Brescia e nella provincia. I controlli sono stati disposti per contrastare situazioni di illegalità legate anche all’immigrazione clandestina, con l’obiettivo di prevenire il radicamento di soggetti pregiudicati sul territorio nazionale.

Controlli straordinari e attività interforze

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nelle ultime settimane sono stati intensificati i controlli straordinari di pubblica sicurezza a Brescia e nei comuni limitrofi. Le operazioni, coordinate dal Questore della Provincia Paolo Sartori, hanno visto la collaborazione della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie Locali. Gli interventi sono stati effettuati sia attraverso servizi straordinari interforze, disposti con apposita ordinanza, sia tramite le consuete attività di prevenzione e controllo del territorio.

Fermati 27 cittadini extracomunitari pregiudicati

Durante questi servizi, le pattuglie hanno individuato e fermato 27 cittadini extracomunitari irregolari, tutti con precedenti per rapine, furti, spaccio di stupefacenti e violenza sessuale. Questi soggetti, privi di titolo per permanere in Italia, sono stati sottoposti a provvedimenti di espulsione. Il Questore Sartori ha emesso per ciascuno di loro ordini di accompagnamento alla frontiera aerea o di trattenimento presso i Centri di Permanenza per i Rimpatri, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Provvedimenti anche per 54 irregolari incensurati

Oltre ai soggetti pregiudicati, le forze dell’ordine hanno identificato 54 persone irregolari ma incensurate. Anche per loro il Questore ha disposto altrettanti ordini di allontanamento dal territorio nazionale. Questi individui hanno ora 7 giorni di tempo per lasciare volontariamente l’Italia. In caso di inottemperanza, se rintracciati nuovamente dalle forze di polizia, saranno sottoposti alle procedure di espatrio coattivo previste dalla legge.

Verifiche sui permessi di soggiorno: 309 revoche o dinieghi

Le operazioni di polizia sono state integrate da una serie di verifiche sui permessi di soggiorno già rilasciati o in fase di emissione. Questi controlli, avviati dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Brescia dallo scorso giugno, hanno avuto lo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti necessari per la permanenza in Italia. L’attività ha portato all’individuazione di 309 permessi di soggiorno in possesso, o in fase di rilascio o rinnovo, a soggetti non più legittimati a restare nel Paese. Nei loro confronti il Questore ha disposto la revoca immediata dei permessi di soggiorno o il diniego al rilascio. Questi soggetti hanno ora 14 giorni per allontanarsi dall’Italia; in caso contrario saranno considerati irregolari e soggetti alle conseguenze previste dalla normativa.

IPA