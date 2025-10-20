Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 3 arresti, 15 denunce, 3 locali chiusi e 30.000 euro di sanzioni il bilancio dei controlli straordinari condotti dalle forze dell’ordine nel centro storico di Genova per contrastare reati predatori, spaccio di droga e fenomeni di degrado urbano. L’operazione, avviata in seguito alle richieste di maggiore sicurezza da parte dei cittadini, è stata coordinata dalla Polizia di Stato con la collaborazione di Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Esercito e ASL.

Controlli straordinari nel centro storico

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella giornata di ieri si è tenuto in Questura il Tavolo Tecnico per la rimodulazione dei servizi di controllo straordinario nel centro storico di Genova. L’iniziativa è stata decisa in seguito al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, svoltosi il 15 ottobre in Prefettura, e ha visto la partecipazione di tutte le principali forze dell’ordine e delle istituzioni locali.

Obiettivi e modalità dell’operazione

Le priorità operative sono state condivise tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Esercito e altre articolazioni delle forze dell’ordine, con l’obiettivo di rafforzare i servizi di prevenzione e repressione dei reati, oltre a contrastare il degrado urbano. L’attenzione si è concentrata sulla cosiddetta “movida”, che dopo la pausa estiva si è spostata da Corso Italia al centro storico, generando numerosi esposti da parte di comitati, associazioni di quartiere e cittadini.

Il potenziamento dei controlli è iniziato già da lunedì scorso, con la presenza di personale specializzato del Reparto Prevenzione Crimine Liguria e di rinforzi provenienti dal Piemonte. I servizi sono stati organizzati su più fasce orarie, coprendo pomeriggio, sera e notte, per garantire una presenza costante delle forze dell’ordine.

Le aree interessate dai controlli

I controlli hanno interessato capillarmente i caruggi del centro storico, con particolare attenzione a via Prè, piazza Metellino, ex Ghetto, via Maddalena, via San Luca, zona delle Vigne, via di Scurreria, piazza Campetto, via degli Orefici, piazza Banchi, piazza Caricamento, portici di Sottoripa, via Gramsci, Darsena e le stazioni metropolitane. L’attività si è svolta attraverso passaggi, presidi e stazionamenti mirati a garantire deterrenza e visibilità, oltre a contrastare i fenomeni delinquenziali.

Il coordinamento delle forze in campo

I servizi sono stati coordinati a rotazione dai Dirigenti dei Commissariati Centro e Prè, sotto la supervisione della Sala Operativa dell’U.P.G. e S.P. Hanno partecipato anche i team cinofili antidroga, le pattuglie interforze con Guardia di Finanza ed Esercito Italiano, personale della Polizia Amministrativa, ASL3 Igiene Alimenti e Nutrizione e Polizia Locale, soprattutto per i controlli agli esercizi commerciali.

Tre arresti per droga, rapina e furto con destrezza

Nel corso delle ultime ore, a Genova, sono stati eseguiti 3 arresti per droga, rapina e furto con destrezza. Il primo riguarda un 25enne del posto, fermato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio: durante la perquisizione sono state trovate diverse tipologie di droga, anche in pasticche, un bilancino di precisione e 2 telefoni cellulari presumibilmente utilizzati per l’attività illecita.

Il secondo arresto ha coinvolto un 19enne cittadino marocchino, bloccato in via Gramsci dalla pattuglia interforze dopo aver commesso una rapina ai danni di un giovane, al quale aveva strappato il cellulare. Il ragazzo è stato rintracciato in via Balbi, nascosto dietro alcune auto parcheggiate. È stato anche denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, poiché trovato in possesso di un paio di forbici. Il cellulare rubato è stato restituito al legittimo proprietario.

Il terzo arresto ha riguardato un 36enne del posto, fermato per furto con destrezza dopo aver sottratto la borsa a una giovane mentre passeggiava nel Porto Antico. L’uomo è stato rintracciato in Vico Malatti e la refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla vittima.

Quindici denunce per reati predatori e altri illeciti

Le forze dell’ordine hanno inoltre denunciato 15 persone per reati predatori di vario genere, tra cui furto tentato e consumato, ricettazione, resistenza e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Sono stati sequestrati un coltello, un paio di forbici e uno spray urticante. Contestati anche reati legati alla droga, irregolarità sul territorio nazionale, lancio di oggetti pericolosi e guida in stato di ebbrezza.

Sei segnalazioni per uso personale di stupefacenti

In via amministrativa sono state segnalate alla Prefettura 6 persone tra i 21 e i 42 anni, trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Per loro è previsto un primo colloquio e l’avvio dei procedimenti previsti dalla normativa, che possono includere l’invito a seguire programmi socio-riabilitativi.

Sequestri di droga e controlli amministrativi

Nel complesso sono stati sequestrati 150 gr di sostanze stupefacenti di vario tipo, tra cui cocaina, crack, hashish, ecstasy, MDMA, ketamina e metadone. Parte della droga è stata trovata durante le indagini su persone già indagate, mentre altra è stata rinvenuta grazie al fiuto delle unità cinofile in diversi nascondigli del centro storico, come Vico degli Scudari, Piazzetta degli Orti di Banchi, vico dell’Amor Perfetto, vico Carlone e vie limitrofe.

Sono stati eseguiti 22 controlli amministrativi in esercizi commerciali e locali H24 della zona, con la collaborazione della squadra di Polizia Amministrativa, ASL3 Igiene Alimenti e Nutrizione e Polizia Locale. Le sanzioni elevate ammontano a quasi 30.000 euro, principalmente per scarse condizioni igieniche, mancanza di acqua calda, allergeni non conformi, inidonea conservazione degli alimenti e inosservanza delle norme sulla tracciabilità. 3 locali, situati in via Prè e in salita Pollaiuoli, sono stati chiusi dall’ASL a causa delle pessime condizioni igieniche e della presenza di insetti.

Identificazioni e attività dell’Ufficio Immigrazione

Complessivamente sono state identificate quasi 400 persone, di cui oltre 300 stranieri. L’Ufficio Immigrazione ha esaminato le posizioni delle persone prive di permesso di soggiorno per adottare i provvedimenti amministrativi necessari.

IPA