Stretto di Hormuz bloccato fra navi ferme e rischio rialzo per il prezzo dell'energia, stop alle assicurazioni

Lo Stretto di Hormuz fra Iran, Oman ed Emirati Arabi Uniti risulta oggi di fatto chiuso: non c’è stata una dichiarazione formale di stop ai traffici ma la presenza di navi militari iraniane e messaggi di divieto trasmessi via radio hanno reso il passaggio impraticabile per la maggior parte del traffico commerciale. Le petroliere e le navi cargo stanno effettuando inversioni a U o attendono fuori dallo stretto. Ci sono stati diversi attacchi a navi in transito nel Golfo.

Stretto di Hormuz bloccato di fatto

Le compagnie assicurative specializzate nel rischio guerra hanno iniziato a cancellare le coperture per i transiti: l’aumento dei premi e, in diversi casi, l’impossibilità di assicurare le navi legate a interessi statunitensi o israeliani hanno reso economicamente e legalmente non sostenibile il passaggio.

Diversi armatori hanno sospeso i transiti, mentre singole navi hanno invertito la rotta a metà stretto o si sono fermate agli imbocchi.

Nel Golfo Persico si sono verificati i primi attacchi a petroliere: almeno tre navi hanno riportato danni in un solo giorno, con almeno una vittima.

Il precipitare della situazione ha spinto i grandi operatori a sospendere i servizi. Il colosso danese Maersk ha annunciato lo stop ai transiti nello stretto “fino a nuovo ordine”, con effetti immediati su rotte, orari e collegamenti con i porti del Golfo Persico.

Che succede a gas e petrolio

Lo Stretto di Hormuz è un corridoio vitale per il commercio globale di energia: attraverso di esso transita circa un quinto del petrolio mondiale e un quinto del GNL trasportato via mare, in larga parte diretto ai mercati asiatici.

Con un blocco totale, il mercato perderebbe oltre 10 milioni di barili al giorno, anche considerando le deviazioni parziali su oleodotti sauditi ed emiratini, la cui capacità alternativa resta limitata a pochi milioni di barili quotidiani.

Il primo segnale di tensione sui prezzi è arrivato con un balzo superiore al 10% del petrolio negli scambi over-the-counter, in un contesto in cui l’aumento di produzione deciso dall’alleanza OPEC Plus è stato giudicato inferiore alle attese.

Il rischio maggiore riguarda il gas naturale liquefatto. Il Qatar, secondo fornitore mondiale di GNL e responsabile di circa un quinto delle esportazioni globali, non dispone di rotte alternative per aggirare Hormuz.

Secondo le stime, la perdita potenziale di forniture dal Qatar (110 miliardi di metri cubi) supererebbe per entità quella dei flussi russi venuti meno nel 2022 (80 miliardi di metri cubi). Le scorte di gas, già critiche in Europa, scenderebbero rapidamente.

Nel 2022, durante il picco della crisi energetica, le quotazioni del gas avevano superato i 340 euro/MWh al TTF, più di dieci volte i livelli precedenti alla nuova escalation.

Perché il traffico navale si ferma

Questi i risultati sui traffici marittimi nella zona dopo l’attacco Usa-Israele all’Iran:

i premi di rischio guerra sono aumentati fino al 50%;

il costo base (0,25% del valore dello scafo) rende ogni viaggio estremamente oneroso;

per alcune navi non esiste più alcuna copertura possibile.

In queste condizioni, la superiorità militare non può garantire la ripresa dei flussi: senza assicurazione, il transito diventa impraticabile. Il risultato è un collo di bottiglia energetico in cui 20 milioni di barili al giorno e una quota analoga di GNL restano di fatto intrappolati a monte dello stretto.

Se le tensioni non si allenteranno rapidamente, il traffico commerciale potrebbe restare ridotto al minimo, con petroliere e metaniere in attesa fuori dallo stretto. E prezzi dell’energia sotto pressione nel periodo medio-lungo, con rialzi su bollette, prezzi delle manifatture (soprattutto per quanto riguarda le produzioni energivore) e prezzi delle merci trasportate su lunghe percorrenze.

Con previsioni di Brent tra 110 e 130 dollari al barile, l’impatto macroeconomico sarebbe immediato: costi per l’aviazione in forte aumento, riaccensione delle pressioni inflazionistiche, stress sulle banche centrali.

Con una crisi dell’energia, i margini di profitto per le imprese energivore si assottiglierebbero, con conseguenze su capacità di investimento e valore in Borsa. Tutto si giocherà sulle reazioni di chi ha da perdere nella chiusura dello Stretto di Hormuz. E in particolare di Usa e Cina.