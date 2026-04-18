Stretto di Hormuz chiuso di nuovo, la decisione dell'Iran "dopo il blocco USA dei porti": cosa sta succedendo

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Stretto di Hormuz di nuovo chiuso. Nel cinquantesimo giorno di guerra in Medio Oriente, l’Iran ha deciso di bloccare nuovamente il traffico delle navi civili nello Stretto, accusando gli Stati Uniti di violare gli accordi mantenendo il loro blocco navale sui porti iraniani. Lo Stretto di Hormuz era stato riaperto dopo il cessate il fuoco tra Israele e Libano, e alcune navi e petroliere avevano iniziato ad attraversarlo. Ora la nuova chiusura, mentre il presidente Usa Trump avverte che la tregua potrebbe saltare già prima di mercoledì se non si arriverà a un accordo.

Stretto di Hormuz chiuso di nuovo

L’Iran ha chiuso di nuovo lo Stretto di Hormuz, come aveva fatto in seguito agli attacchi lanciati da Usa e Israele.

Lo ha annunciato nella giornata di oggi, sabato 18 aprile, il portavoce del comando militare iraniano Khatam al Anbiya.

ANSA

Lo Stretto era stato riaperto appena ieri, 17 aprile, come conseguenza dell’entrata in vigore del cessate il fuoco di dieci giorni tra Israele e Libano.

Nelle scorse ore, nonostante una diffidenza inziale, alcune navi e petroliere hanno iniziato ad attraversare quel tratto di mare.

Iran accusa Usa per il blocco dei porti

L’Iran ha motivato la decisione di richiudere Hormuz accusando gli Stati Uniti di violare gli accordi che avevano portato alla tregua.

Resta infatti attivo il blocco navale Usa relativo alle navi che navigano da e per i porti iraniani, in vigore dal 13 aprile.

La decisione di Teheran è dovuta alla “mancanza di impegno da parte degli Stati Uniti e al loro cosiddetto blocco, che è pirateria e rapina”, ha detto il portavoce del comando militare iraniano, come riportato dall’agenzia Fars.

“Abbiamo acconsentito in buona fede – ha aggiunto – al passaggio di alcune navi mercantili e petroliere attraverso lo Stretto, ma ora l’Iran continuerà a controllare la via navigabile finché gli Stati Uniti non porranno fine al blocco e le navi non potranno circolare liberamente da e verso l’Iran”.

Trump: “Il blocco continuerà”

Dal canto suo il presidente statunitense Donald Trump, parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One, ha dichiarato che il blocco navale Usa resterà in vigore.

“Potrei non prorogarlo, ma il blocco continuerà”, ha detto, fino a quando non ci sarà un accordo definitivo con l’Iran per la fine della guerra.

Trump è tornato poi a minacciare Teheran, affermando che la tregua potrebbe saltare già entro mercoledì se non si arriverà a un accordo.