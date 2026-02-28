Stretto di Hormuz chiuso dopo l'attacco in Iran, i Pasdaran bloccano il passaggio delle navi: le conseguenze

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

L’Iran ha dichiarato chiuso lo Stretto di Hormuz. Secondo quanto riportato dalle agenzie stampa del regime islamico, Teheran ha imposto il blocco del transito di navi dal passaggio marittimo fondamentale per la fornitura di petrolio in tutto il mondo. Una decisione minacciata più volte, ma che adesso prenderebbe forma in risposta all’attacco di Usa e Israele.

Chiuso lo Stretto di Hormuz

Le notizie della chiusura dello Stretto di Hormuz sono stato riportate dai Reuters, come rappresaglia dell’Iran dopo l’attacco subito nella giornata di sabato 28 febbraio.

Secondo quanto riferito dall’agenzia stampa internazionale, un funzionario della missione navale Aspides dell’Unione Europea ha dichiarato di aver ricevuto dai Pasdaran l’informazione che “a nessuna nave è consentito attraversare lo Stretto di Hormuz”.

Il blocco delle petroliere

La notizia diffusa dalle Guardia della rivoluzione islamica ha poi trovato conferma anche dall’agenzia stampa iraniana Mehr News Agency, secondo cui il blocco avrebbe portato allo stop totale del traffico navale.

Stando a quanto riportato dalla fonte, sarebbero numerose le petroliere in attesa fuori dal Golfo Persico o all’ingresso orientale del passaggio, per i timori delle compagnie di navigazione e dei colossi petroliferi su attacchi dei Pasdaran nello Stretto di Hormuz.

Lungo circa 60 chilometri e largo appena 30, il corridoio marittimo che separa l’Iran dalla penisola Musandam, exclave dell’Oman nel territorio degli Emirati Arabi Uniti, permette il passaggio di circa 3mila navi ogni mese e circa un quinto del greggio di tutto il mondo.

Secondo i dati di monitoraggio marittimo indipendenti, si registrerebbe in effetti un crollo dei transiti di navi per il trasporto di petrolio, carburanti e GNL.

I rischi dell’economia mondiale

Se confermata anche nei prossimi giorni, il blocco dello Stretto di Hormuz avrebbe delle conseguenze dirette sul prezzo del greggio, con pesanti ripercussioni all’economia a livello globale, come spiegato sul Wall Street Journal da Edward Fishman, direttore del Center for Geoeconomic Studies presso il Council on Foreign Relations.

"Se lo Stretto di Hormuz venisse chiuso o interrotto per un periodo prolungato, farebbe salire in modo molto sostanziale il prezzo globale del petrolio", ha aggiunto.

Come sottolineato da Adnkronos, alla riapertura dei mercati di lunedì 2 marzo si attendono scossoni sui prezzi di petrolio e gas, con impennate che potrebbero innescare una nuova crisi energetica globale.