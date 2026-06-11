Stretto di Hormuz, chiusura totale dell'Iran dopo i missili Usa: Bce alza tassi, le conseguenze sui prezzi

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’Iran ha annunciato la chiusura totale dello Stretto di Hormuz “fino a nuovo ordine” dopo i recenti attacchi missilistici lanciati dagli Usa nelle scorse ore. Dallo Stretto di Hormuz passa fino a un quinto del petrolio mondiale e la sua chiusura ha gettato in allarme gli analisti per le conseguenze sui prezzi di gas e petrolio. Intanto, la Bce ha deciso di alzare i tassi di interesse.

Il nuovo annuncio dell’Iran sullo Stretto di Hormuz

L’Iran ha reso nota la chiusura totale dello Stretto di Hormuz “fino a nuovo ordine”. In un post pubblicato sui social media, l’agenzia marittima iraniana ha spiegato che la decisione è stata presa “alla luce delle tensioni create dalle forze americane di invasione nella regione”.

Nel messaggio si legge: “Si prega i richiedenti che hanno ottenuto i permessi di transito di avere pazienza e di attendere ulteriori indicazioni”.

La chiusura dello Stretto di Hormuz e le conseguenze sui prezzi

Come evidenziato in un’analisi condotta dal New York Times, nonostante la recente escalation di tensione, i mercati petroliferi erano rimasti relativamente tranquilli nei giorni scorsi, reagendo in maniera minima anche in seguito all’abbattimento di un elicottero Apache americano vicino allo Stretto di Hormuz.

Proprio dallo Stretto di Hormuz, però, passa fino a un quinto del petrolio mondiale e la sua mancata riapertura getta in allarme gli analisti in merito alle conseguenze sui prezzi di petrolio e gas.

La Bce ha alzato i tassi di interesse

La Bce ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto portando il tasso sui depositi dal 2 al 2,25%.

La decisione, ampiamente attesa dagli economisti dopo lo shock energetico causato dalla guerra all’Iran, rappresenta la prima stretta monetaria dal mese di settembre 2023.

Il tasso sui rifinanziamenti principali sale dal 2,15% al 2,40%, mentre quello sui prestiti marginali dal 2,40% al 2,65%.

Come evidenziato dal Corriere della Sera, la mossa della Bce si inserisce in uno scenario in cui la guerra nel Golfo e il blocco dello Stretto di Hormuz, con l’aumento del prezzo del petrolio da circa 60 a cento dollari al barile, ha già portato l’inflazione in area-euro al 3,2%, quando era all’1,7% in gennaio (l’obiettivo della Bce è attorno al 2%).

L’obiettivo di Christine Lagarde, presidente francese della banca centrale, è quello di un ritocco dei tassi che funzioni come una sorta di “colpo di avvertimento” all’economia, per indicare che la Bce non si lascerà scappare l’inflazione di mano.

Cosa cambia per i mutui

In base alle simulazioni di Facile.it, la mossa decisa dalla Bce potrebbe provocare un balzo di circa 16 euro sulla rata di un mutuo variabile standard da 126 mila euro in 25 anni, raggiungendo i 606 euro al mese.

Sono possibili, però, ulteriori rincari: Facile.it ha calcolato che la rata del mutuo potrebbe crescere ancora e arrivare a circa 626 euro al più tardi all’inizio del 2027. Ciò si traduce in un aumento di circa 50 euro dai 578 euro medi di gennaio.